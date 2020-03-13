年輪蛋糕在德滿街有？ 德國駐日大使館揭秘：我們來日本才第一次吃

以樹木的年輪造型聞名的年輪蛋糕是有名的德式甜點，因此在許多人的印象當中，會認為它是德國家喻戶曉的甜點。然而，在日本的「年輪蛋糕日」三月四日這一天，德國駐日大使館卻發出了一則推特，指出大多數的職員其實都是來日本之後才吃到這項有名的德式甜點。

德國駐日大使館在三月四日發出一則推文，文中敘述：「在發祥地的德國其實並不常出現的年輪蛋糕，反而在日本有了獨自的發展。不但口感鬆軟，還開發了多種口味。大使館中多數的德國職員，其實都是在來到日本以後才第一次吃到年輪蛋糕。」

這則推文因為太令人意外，引起了許多日本網友回應：「曾幾何時居然變成日本料理了」、「這麼說起來，在德國這麼多時間，去了很多地方，的確從來沒有看過年輪蛋糕！」、「我因為父親工作的關係曾經住過德國南部的卡爾斯魯爾，的確從來沒有看過。」

日本的年輪蛋糕已經走出獨自風格。圖擷自 年輪家

年輪蛋糕在德文中稱作「Baumkuchen」，是由德文的「樹木（Baum）」和「蛋糕（Kuchen）」結合而成。據說是在第一次世界大戰期間，在青島被日軍俘虜的德國麵包師傳入日本，從此成為日本炙手可熱的糕點。

日本媒體J-town為此採訪了德國駐日使館，詢問德國人是否真的都不吃年輪蛋糕。大使館表示：「並不是完全不會吃。我們的德國同仁中也有人是曾經在德國吃過年輪蛋糕的，不過大多數還是在日本第一次吃到。年輪蛋糕也不是會頻繁食用的食物。」不過，使館的職員中也有例外，「有一位同仁是從以年輪蛋糕聞名的區域來的，他小時候就常常在星期日跑去咖啡廳吃年輪蛋糕。」

綜合大使館職員們的意見，基本上，在德國，販賣年輪蛋糕的蛋糕店很少，不像在日本那麼容易買到。另一方面，年輪蛋糕被稱為「蛋糕之王」，價格上也比較高昂，除了某些地區以外，通常是在聖誕節等特殊的場合才會吃。

此外，德國人比起做工繁複的年輪蛋糕，更喜歡自己烤蛋糕，在選擇上也會偏向比較簡單的款式。加上德國各地都有自己當地的有名蛋糕，因此在蛋糕的選擇上更多樣。

大使館職員表示，買了年輪蛋糕很容易吃不完，因此不常買。甚至也有職員認為，年輪蛋糕的印象實在是太「古早味」了，比較像是阿嬤家裡會出現的食物。