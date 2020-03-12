泰國華富里觀光客減少 數百猴子為搶一根香蕉街上狂奔

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，目前全球已有超過12萬確診病例，累計共4615例死亡病例，這波疫情也嚴重波及到全球的觀光旅遊業，不少民眾紛紛將規劃行程取消，導致觀光地區的人潮減少許多。泰國華富里（Lopburi）一直是知名的旅遊景點，而觀光客們到此都會去三峰塔附近看猴子，餵食牠們，不過近期受疫情影響，大批觀光客減少，猴子們似乎都餓瘋了，出現數百隻猴子在大街上搶一根香蕉的情況。

泰國華富里是著名的觀光景點，除了有古老的寺廟和歷史遺跡外，那裡也是成千上萬隻野生猴子的家園，牠們會在街頭和建築物隨意走動，而牠們主要棲居在地方的古廟裡，每當觀光客來到時都會餵食牠們，不過近來受到新冠肺炎影響，華富里猴子的食物來源似乎隨著旅遊景氣不佳而減少。

根據英國「太陽報」報導，有人捕捉到華富里猴子失控的畫面，只見上百隻猴子橫越馬路，瘋狂奔跑搶奪一根香蕉，而當地人也被猴子的兇狠給嚇著，在附近商店工作的圍觀者瓦大納沙（Sasaluk Rattanachai）表示「牠們看起來更像是野狗而不是猴子，牠們為了一個食物而瘋狂，我從未見過牠們如此激進，我認為猴子們非常非常餓，這裡通常有很多遊客會餵食猴子，但由於新冠肺炎的影響，現在的遊客不多了。」