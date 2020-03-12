「世界最小男子」慶祝28歲生日 與身高195弟弟相差近3倍

住在美國喬治亞州的尼克（Nick Smith）是世界上最小的男人，他患有罕見疾病小頭症和原發性侏儒症，這種疾病通常伴隨著老年相關疾病，通常罹患此病的患者壽命皆不長，但尼克出乎醫生的預料，近期他與自己的兄弟一同慶祝28歲的生日，而他的弟弟特拉維斯（Travis）身高195公分，兩人站在一起身高差距相當大。

根據英國「太陽報」報導，尼克剛出生時醫生向他的母親雪莉（Shelly）宣告，表示尼克恐怕活不長，且不知道是否有走路和說話的能力，但尼克卻打破了醫學的判斷，雪莉說「我們甚至不知道他會在我們身邊28年，我們也不知道我們是否能陪他到29歲」、「尼克所做的一切超出了醫生的想像」，雖然尼克只有76公分，但他仍開心的與弟弟妹妹合影，紀念自己的28歲生日。

其中與他身高相差近3倍的弟弟特拉維斯表示「慶祝尼克的生日永遠是一件很棒的事情，慶祝他的生命和我們能生活在一起」，不過雪莉也坦言自己對尼克的病情仍相當擔心，害怕未來每一天，擔心他會因為一些小感冒就演變成不好的事，不過雪莉仍覺得相當幸運，並表示會嘗試積極地看待病情。