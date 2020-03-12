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誤信微波可以消毒 韓女4.5萬鈔票放微波爐慘剩2萬
新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐各國，口罩、酒精等防疫用品在此時顯得格外珍貴，之前就有謠言誤傳口罩能透過電鍋蒸的方式消毒，而在疫情較為嚴重的韓國則有人謠傳將鈔票微波能消毒，沒想到有民眾誤信，導致鈔票燒毀發黑，放進微波的180萬韓元（新台幣約4.5萬元）最後只能換回95萬韓元（新台幣約2.3萬元），而韓國央行也出面提醒因鈔票有特殊處理，民眾勿自行消毒，以免鈔票受損嚴重，無法換回。
根據韓國「中央日報」報導，近期有謠言誤傳將鈔票放進微波爐加熱，可達到消毒的作用，於是韓國慶北有位大媽誤信將36張5萬韓元鈔票，共180萬韓元（新台幣約4.5萬元）放入微波爐加熱，沒想到鈔票卻嚴重燒毀發黑，最後只能向銀行換回95萬韓元（新台幣約2.3萬元）。另外，有位住在釜山的男子同樣將39萬韓元（新台幣約9700元）放入微波爐加熱，導致鈔票防偽線起火，多數鈔票遭燒毀碳化。
面對近來微波消毒導致鈔票燒毀的事件，韓國央行表示將鈔票放入微波爐的過程中，鈔票就被損壞了，而這種行為是否能使鈔票消毒有待商榷，但確實增加著火的危險，當微波爐加熱時，鈔票上的防偽線和全息圖像就會燃燒，而銀行對於鈔票都會進行特殊處理，讓鈔票在消毒過的保險箱中隔離2週，提醒民眾勿自行將鈔票消毒。
另外，在韓國若鈔票有損毀情形，是依造鈔票剩餘面積決定換回面額，若所剩面積超過75％可兌換全部面額，若所剩面積介於40%至75％之間，可換回一半面額，若所剩面積少於40%則不予退還。
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