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日電車大叔戴「迷你版口罩」 網笑翻：像情趣用品

聯合新聞網 / 綜合報導
有日本網友拍到電車上的大叔拿眼罩當口罩戴。圖擷自twitter
有日本網友拍到電車上的大叔拿眼罩當口罩戴。圖擷自twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情影響，今年夏季將舉行東京奧運的日本政府為防堵疫情於10日再次提出第2波緊急紓困對策，由於疫情的嚴重性，日本民眾在密閉空間內也紛紛戴起口罩，以求自保。近日，有日本網友在電車上拍下一位大叔戴口罩的畫面，並寫道「我知道缺口罩的現象很普遍，但我面前的這位大叔戴的是眼罩」，而畫面一出後令不少網友笑翻，表示大叔的口罩看起來就像是情趣用品。

一位名叫「gabbagabbaboysのDJ」的網友9日在推特上發文，他在電車上拍下大叔的畫面，只見大叔嘴上戴的口罩明顯比一般口罩小很多，只得勉強遮住嘴巴中央，未能完全遮住嘴巴，原PO寫道「我知道新聞中缺口罩的現象很普遍，電車上坐在我前面的大叔戴的完全是眼罩」，而貼文一出後，立刻吸引數萬網友留言。

而台灣網友則紛紛回應，表示「很像情趣用品」、「有種工口感(色情感)」、「還是用奶罩包覆性和舒適度比較好」、「日本人果然內建變態基因」、「樓下拿口球當口罩」、「迷你比基尼，口罩版」、「這麼老了還中二」。

口罩 新冠肺炎 COVID-19

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