充氣城堡玩到爆炸！3歲女童「秒噴飛6m高空」頭墜地慘死

充氣城堡是許多人的童年回憶，如今卻變成驚悚意外發生場所，英國一名3歲女童艾娃梅（Ava-May）和家人到諾福克（Norfolk）海灘的巡迴遊樂園（Funfair），在遊樂園區內的充氣城堡上玩耍時，沒想到城堡竟突然爆炸，讓艾娃梅瞬間彈飛到20英尺（大約6公尺）的高空，摔下來時頭部著地重創，最後送醫不治。目前此案陪審團正在持續審理中，但檢調單位尚未查明爆炸原因。

綜合外媒報導，案件發生在2018年7月1日的英格蘭諾福克戈爾斯頓沙灘（Gorleston），天空突然傳出「碰！」的爆炸聲，遊客抬頭一看發現了此生都無法忘懷的畫面，一名穿著粉色洋裝的女童被噴飛到6公尺高空後，瞬間重摔到沙地上，即便醫護人員已在最快時間內抵達，但女童艾娃梅仍回天乏術，當場失去呼吸心跳。

艾娃梅的阿姨艾比（Abbie Littleboy）表示，「一切都發生的太快了！」當時有工作人員試圖張開手臂接住女童，但卻都沒有接到。艾比說自己先前就有注意到充氣城堡的側面看起來不對勁，「有點太僵硬了。」可惜沒把這件事放在心上，便發生了憾事。

其中一名目擊者朗蕭（Kara Longshaw）在個人臉書上說，這是「這輩子見過最可怕的事情」，後來聽說女童不幸身亡也很難過，並呼籲「千萬別讓孩子在炎熱的天氣跑去玩充氣城堡。」由於當時高溫30度，有人猜測疑似因為天氣太熱才會導致遊樂器材爆炸，但充氣設備公司的員工則反駁，認為應該是與結構損壞有關。

目前陪審團已出席審理，認為包括強生遊樂園有限公司（Johnson Funfairs Limited）是如何購買這座充氣城堡、所做的風險評估以及業者的角色與該負起的責任，但檢調單位尚未查明清楚爆炸原因。艾娃梅的父母則在開庭時泣不成聲，「我的心被撕裂並散落在那片海灘上，只要我還活著，就沒辦法在駐足於那裡。」