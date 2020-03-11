絕美俄羅斯女兵嫁不出去？單身原因曝光 她「婚姻1年破裂」

在許多人印象中，俄羅斯的美女特別多，就連女兵都是五官精緻，身材姣好，但近日網路瘋傳「俄羅斯退伍女兵單身比例高」，這也讓許多網友相當疑惑，沒想到一名和俄羅斯退伍女兵結過婚的過來人點出「關鍵原因」，引起熱議。

綜合媒體報導，俄羅斯女性人數多於男性，性別比例相當懸殊，男性挑選另一半的標準嚴格，大部分也偏愛嬌小型的女性，但成為俄羅斯女兵的條件之一，就是不能太嬌小，且女兵訓練期間食量龐大，若婚後飲食習慣沒有改變，身材也容易走樣。

另外，讓退伍女兵單身比例高的「關鍵原因」是，女兵個性霸道強悍，若婚後夫妻雙方態度都很強硬，免不了時常爭吵，萬一不小心打起來，許多男性也認為根本無法與之抗衡。

實際上這有真實案例，2014年曾因長相爆紅的「全球最美檢察長」娜塔莉亞‧波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya），2019年與丈夫宣布離婚，兩人婚姻維持短短1年生變，而她的前夫受訪直言，離婚的原因是「一山不容二虎」，因為女方態度更為強勢，前夫也表示，「我只能說一個家庭中如果出現兩個領導者，就像是一顆會爆炸的炸彈，無法穩定」，因此他決定讓妻子選擇接下來自己想過的生活。

俄羅斯女兵雖然五官精緻、體態姣好，但個性霸道強悍，也讓許多男性望之卻步，圖為在IG享有超高人氣的俄羅斯女兵伊蕾娜（Elena Deligioz），非新聞當事人。 圖擷自 IG「_elena_deligioz_official_」