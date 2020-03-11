防疫奇招！印度慶典搬出15公尺怪物像 一把火燒了象徵趕走病毒

新冠肺炎（COVID-19）燒遍全球，全世界確診病例已經破11萬人，印度也有逾50人感染，當各國都想盡辦法加強防疫之時，印度則想出奇招來對付疫情，但畫面曝光後也引來許多人的批評。

根據印度媒體報導，9日在孟買沃里（Worli）舉行的「灑紅節」節慶中出現了一具15公尺高的巨大怪物像，這具怪物全身藍色、面目猙獰，頭上還有長角，嘴裡還有獠牙，在腹部還寫有「COVID-19（冠狀病毒）」的字樣，活動中民眾聚集又叫又跳，接著放火將這具怪物像燒掉，象徵燒掉病毒，趕走疫情。

影片曝光後引來許多人的討論，有人稱讚「太有趣了」、「印度人很有創意」，不過也有人注意到活動中的群眾都沒有戴口罩，擔心在疫情嚴峻期間群聚辦慶典，會形成防疫的漏洞。

2月當各國漸漸爆發出疫情時，印度還曾以「0感染」受到國際的關注，大家都在猜測是因為當地氣候再加上印度人愛吃咖哩，而咖哩裡頭含有大量薑黃能抗病毒有關，但醫師對這樣的說法持保守態度，而如今印度又傳出防疫奇招，再度受到矚目。