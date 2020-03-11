掛1997年車牌上路 車主被攔辯：太忙忘記換

「免驚，藍色小精靈會戰勝病毒的（？？？）」正當全球的肺炎疫情擴散升溫之際，法國在上周末無懼疫情舉辦了人數破紀錄的「藍色小精靈聚會」，創下共3,549人參加的歷史最高紀錄。雖然法國並非歐洲疫情最嚴重的地區，但超過千例確診、數十人死亡的防疫危機還是讓舉國上下憂心忡忡；碰巧的是，精靈聚會正好趕上法國宣布禁止超過1,000人集會的防疫措施，在禁令前就冒險完成活動，更有人以「不怕病毒威脅」而自豪。但現在其他法國人更怕的是：散播歡樂散播愛的藍色小精靈們，會不會變成最危險的病毒溫床？

2020-03-10 16:40