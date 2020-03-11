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掛1997年車牌上路 車主被攔辯：太忙忘記換

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合10日電
路易斯安納州警方上月攔查一輛掛著1997年過期車牌的車輛，駕駛辯稱「太忙」忘記換牌，警方哭笑不得。 美聯社
路易斯安納州警方上月攔查一輛掛著1997年過期車牌的車輛，駕駛辯稱「太忙」忘記換牌，警方哭笑不得。 美聯社

路易斯安納州警方上月攔查一輛掛著1997年過期車牌的車輛，駕駛辯稱「太忙」忘記換牌，讓警方哭笑不得。

路州斯萊德爾(Slidell)警方上月28日透過臉書分享這個古董車牌，寫道「我們無法假造這東西」，獲得820多人分享、近2000人點表情符號回應，以及400多人留言討論。

斯萊德爾警方這則臉書貼文寫道，「我們不能假造這東西！那些喜歡『換牌』的駕駛，至少給警員『好的挑戰，別用20多年前、1997年過期的舊牌！』。沒錯，這確實發生了。昨日，我們的其中一位員警攔下掛著這個車牌的車輛。」

警方並未公布這名駕駛的身分，僅表示駕駛停車後告知：「抱歉，警官，我最近一直很忙，完全忘記要重新登記車輛」，並允諾返家後立刻處理。

尚不清楚警方是在何種情況下攔查這名駕駛，以及駕駛之後是否必須出庭；一般來說，在該州掛著過期牌照開車上路，可能挨罰119元。

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