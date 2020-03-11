聽新聞
test
0:00 / 0:00
掛1997年車牌上路 車主被攔辯：太忙忘記換
路易斯安納州警方上月攔查一輛掛著1997年過期車牌的車輛，駕駛辯稱「太忙」忘記換牌，讓警方哭笑不得。
路州斯萊德爾(Slidell)警方上月28日透過臉書分享這個古董車牌，寫道「我們無法假造這東西」，獲得820多人分享、近2000人點表情符號回應，以及400多人留言討論。
斯萊德爾警方這則臉書貼文寫道，「我們不能假造這東西！那些喜歡『換牌』的駕駛，至少給警員『好的挑戰，別用20多年前、1997年過期的舊牌！』。沒錯，這確實發生了。昨日，我們的其中一位員警攔下掛著這個車牌的車輛。」
警方並未公布這名駕駛的身分，僅表示駕駛停車後告知：「抱歉，警官，我最近一直很忙，完全忘記要重新登記車輛」，並允諾返家後立刻處理。
尚不清楚警方是在何種情況下攔查這名駕駛，以及駕駛之後是否必須出庭；一般來說，在該州掛著過期牌照開車上路，可能挨罰119元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言