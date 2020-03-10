他將夾娃娃機改造成「抓衛生紙機」 期許民眾停止恐慌購買

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，除了中國以外的地區，歐洲疫情也不斷擴散，更出現物資搶購潮，許多賣場貨架上的衛生紙都被搶購一空，呈現恐慌性的購買現象。對此，英國東約克郡（East Yorkshire）的某餐廳老闆，把店家前的夾娃娃機改裝成「抓衛生紙機」，民眾只要花30便士（約台幣12元）就可以將「珍貴」的衛生紙帶回家。

根據《 鏡報 》報導，這名名叫艾迪（Eddy Chapman）的34歲男子，在東約克郡開了家小餐館，由於他最近在電視上看到民眾都在搶購衛生紙，他感到荒謬至極，於是他就突發奇想的表示，他在店裡看到人們驚慌的搶購，而剛好自己那邊有堆積如山的衛生紙，所以就想到應該可以「來點什麼好玩的」，接著就把自己店內的衛生紙放進夾娃娃機裡，供民眾夾取，希望人們可以冷靜下來並停止恐慌購買。

自從艾迪把娃娃機換成衛生紙機後，他們得到超棒的反應，只要是每個來投幣夾取的客人都帶著笑容，並覺得非常有趣。艾迪也認為在這疫情緊張的時刻，人們需要放鬆一點，透過抓衛生紙機替當地居民加油打氣。

報導中也提到，就在上週當地政府也呼籲民眾保持冷靜，不要再搶購任何防疫物資，就連超市都發出警告，因為貨架上的所有藥品、洗手液、衛生紙、麵食和麵粉等都被瘋搶，並提醒民眾不要失去理智。