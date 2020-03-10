水龍頭打開竟流出葡萄酒 酒廠出包居民嗨翻先開喝

義大利近日發生離奇意外，一座小鎮的釀酒廠作業出包，導致1000公升的微氣泡紅葡萄酒流入供應鄰近住戶的水管，導致打開水龍頭時不斷流出微氣泡紅葡萄酒，居民開心地盛裝並分享在網路社群上，消息瞬間爆紅，台灣網友羨慕「義大利連水龍頭都這麼浪漫」。

根據CNN報導，義大利北部小鎮Castelvetro的一座釀酒廠生產一款熱賣的微氣泡紅葡萄酒Lambrusco，由於工廠管線閥門故障，微氣泡紅葡萄酒壓力過大，使得1000公升要裝瓶販售的微氣泡紅葡萄酒流入當地主水管，鄰近20多戶居民的水龍頭與蓮蓬頭湧出微氣泡紅葡萄酒，時間長達將近三小時，居民感到相當驚訝。

免費美酒自動送進家中，居民們也很興奮地接受了這場「缺水」的意外，紛紛拿出杯子盛裝要乾杯。酒廠隨後出面致歉，酒廠經理說，有居民斟完微氣泡紅葡萄酒後致電通知他們並表示謝意。

當地政府針對此事件在臉書表示，水龍頭滲透出的微氣泡紅葡萄酒可以飲用，不會造成任何衛生風險。該小鎮以美食與紅酒聞名，但位於新冠肺炎重災區，觀光業收入已銳減80％，也有當地人稱該事件讓處於疫情危機的小鎮帶來一個輕鬆的時刻。

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