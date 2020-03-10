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宛如八點檔！大叔娶小10歲嫩妻 意外發現她與20歲兒搞不倫

聯合新聞網 / 綜合報導
瑪麗娜原本重達132公斤，後來成功甩肉，維持58公斤的好身材，並時常在個人的Instagram上分享經驗。圖取自／Instagram
瑪麗娜原本重達132公斤，後來成功甩肉，維持58公斤的好身材，並時常在個人的Instagram上分享經驗。圖取自／Instagram

不倫戲碼真實上演！35歲的俄羅斯女子瑪麗娜（Marina Balmasheva）在13年前嫁給了大她10歲的丈夫阿列克謝（Alexey Shavyrin），原以為年齡不是愛情的距離，兩人的婚姻能一直幸福下去，豈料近日瑪麗娜卻與丈夫撕破臉鬧離婚，阿列克謝更指控瑪麗娜對婚姻不忠，甚至和自己20歲的兒子「搞不倫」，讓家庭醜聞瞬間被攤在陽光下。

根據《 太陽報 》報導，該起事件發生在俄羅斯，阿列克謝結束第一段婚姻後，帶著兩個孩子和比自己小10歲的瑪麗娜共結連理，兩人後來陸續收養了5個小孩，原以為兩人會一起走到人生的盡頭，不料這段婚姻卻在第13年宣告終結，阿列克謝更與瑪麗娜撕破臉。

報導中提到，瑪麗娜原本重達132公斤，後來成功甩肉，維持58公斤的好身材，並時常在個人的Instagram上分享經驗，因而累積不少粉絲。但阿列克謝卻也對此做出指控，日前他在脫口秀上爆料，稱瑪麗娜減肥成功後，竟偷吃自己與前妻所生的20歲兒子弗拉迪米爾（Vladimir），令他感到相當憤慨。

阿列克謝表示，「那天我聽到他們在家裡發生關係，讓我根本睡不著」、「幾分鐘後，瑪麗娜就躺在我身旁，但當晚我一句話都沒告訴她」。幾個禮拜後，阿列克謝才與妻子攤牌，而兩人13年的婚姻也因此宣告結束。

然而，瑪麗娜卻對此做出反駁，她強調自己是在離婚後，才與弗拉迪米爾交往的，她也落下狠話，直言「這些年來，我感興趣的東西就只有食物而已」，坦言自己根本沒有愛過前夫。她也大方談論自己的新戀情，瑪麗娜認為與比自己小15歲的繼子交往非常開心，「他讓我感覺到，自己就像個年輕、快樂的女孩」，對這段戀情予以信心，並大方放閃。

瑪麗娜（Marina Balmasheva）在13年前嫁給了大她10歲的丈夫阿列克謝，但兩人的婚姻卻以失敗收場。圖取自／太陽報
瑪麗娜（Marina Balmasheva）在13年前嫁給了大她10歲的丈夫阿列克謝，但兩人的婚姻卻以失敗收場。圖取自／太陽報

瑪麗娜目前與比自己小15歲的弗拉迪米爾交往。圖取自／Instagram
瑪麗娜目前與比自己小15歲的弗拉迪米爾交往。圖取自／Instagram

婚姻 離婚 俄羅斯 婚外情

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