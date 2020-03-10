國民小老婆畢業！穿短裙露白皙辣腿 男粉嗨：終於合法

有「國民小老婆」之稱的日本高中美少女畢業囉！伊藤桃桃（伊藤桃々）是日本相當知名的高校生，近日網路上瘋傳她手拿畢業證書的照片，只見擁有一雙大眼的她露出甜美笑容，稍短的制服裙掩蓋不住白皙美腿，讓許多網友也被感染開心的氣息，「最正高校生終於18歲了！合法了！」，也認為她的妝容非常像洋娃娃。

出生於日本靜岡縣的伊藤桃桃，今年才剛滿18歲，甜美撒嬌的風格相當符合直男的審美，從高中開始便大受歡迎，光是抖音就有37萬人追蹤、Instagram上也有26萬人粉絲。

日本大勢美少女模特兒伊藤桃桃（伊藤桃々）畢業了。（圖／翻攝自IG）

伊藤桃桃還未滿18歲時就常常在「egg」雜誌上拍攝一系列寫真照，也許是偏濃的妝容風格，讓許多人都不敢相信竟是高中生而已。不過也因為工作忙碌的關係，她經常曠課及遲交功課，老師都擔心是否能順利從高中畢業，幸好今年春天正式獲得文憑。

伊藤桃桃開心地在Instagram上分享畢業的喜悅，「高中生活結束了！我現在是一名社會人士了。」她表示未來會正式踏入模特兒的拍攝工作，雖然透露出害怕未來孤單的心情，但至少不用再擔心學業與工作難以取得平衡，我很期待往後的日子，我現在有了新的感覺。」