封面有毛髮！古董相簿瀰漫惡臭 意外揭開二戰時慘忍真相

古董市集的商品竟隱藏歷史秘辛？日前，外國一名收藏家帕維（Pawel Krzaczkowski）到波蘭的古董市集買了一本皮製的老相簿，帕維將其帶回家中收藏後發現，相簿不斷散發出一股難聞的氣味，且封面還有明顯的毛髮及紋身痕跡，令帕維感到相當震驚，他隨即將相簿送到博物館鑑定，沒想到卻意外發現二戰時期的慘忍真相。

根據外媒報導，帕維從市集買下皮製的老相簿後，便發覺相簿瀰漫著一股難聞的臭氣，隨後他更發現皮製的封面上有明顯的毛髮及紋身痕跡，讓他高度懷疑這是一本以「人皮」製成的相冊。帕維將相簿送到奧斯威辛－伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau State Museum）進行分析調查，沒想到正如他所預料，相簿確實是以「人」製成。

根據博物館的分析報告，該相簿與目前留存在館中的「人皮筆記本」相當類似，推測應是第二次世界大戰時留下的產物，且由同一間裝訂廠製成。博物館負責人也提到，當年德國布痕瓦爾德集中營（Buchenwald concentration camp）的第一任指揮官是卡爾（Karl-Otto Koch），其妻子伊爾塞（Ilse Koch）相當殘暴，經常對囚犯施虐、迫害，更下令殺害帶有特殊紋身的男囚犯，再將其皮膚製成燈罩、相冊…等物品。

但夫妻兩人也沒有好下場，卡爾因貪汙等罪刑遭到處決，而伊爾塞則是在輾轉流離後，以自殺終結人生。報導中也指出，「人皮相簿」於二戰時製成，而集中營的工作人員將其作為禮物，送給經營旅館的一戶巴伐利亞家庭，幾經多年流轉，才讓帕維在市集中發現它。

博物館認為，這本人皮相簿是當年人類遭到迫害的「罪之證據」，而帕維也將該相簿轉交給博物館保管，目前已被收藏在館內。