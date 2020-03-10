險錯過財神！玩刮刮樂隨手丟桌上 一個月後才發現竟中了2000萬

許多人會購買彩券試手氣，期待有天能一夜致富。加拿大一名男子買了刮刮樂，刮完後隨手丟在桌上，近一個月後突然想到才又拿彩券來看了一下，才發現彩券竟然有中獎，而且還是中了加幣100萬元（約新台幣2200萬元）的超級大獎，險些與財神爺擦身過。

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）一名男子布拉德利‧尼胡斯（Bradley Nyhus）近40年來維持著固定買彩券的習慣，一月底的某個周五早上，在當地一家加油站合作社買了數張彩券和刮刮樂，刮完後未多注意，就隨手丟在家中桌上。

約一個月後，突然心血來潮再把桌上的彩券拿起來看了一下，發現有刮出兩個5元的圖案，心中應該是中了5元獎金，在前往加油時，就順便將刮刮樂和彩券帶去對獎。當他在對獎機鍵入第5個數字時，竟然跳出1,000,000數字畫面，瞬間傻眼，認為應該是個錯誤代碼。

布拉德利前往領獎時表示，每周五早上都會到同一家合作社買彩券，他總是對銷售員說「天啊！我真的好想贏一回」，沒想到真的輪到他了。對於這份突然降臨的大筆獎金，布拉德利表示，會先幫三名女兒償還學貸，再做一些投資，而自己也考慮提早退休。