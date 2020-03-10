入境泰國隔離14天住「蚊帳隔離所」？網友看傻：我阿嬤家餐桌！

日本2020東京奧運的宣傳計畫之一：將兩架鋼彈模型發射到太空、為奧運加油應援。儘管奧運現在受到疫情影響而增添變數，不過機動戰士飛向宇宙的「宣傳作戰」依然照常發動，日本時間7日成功發射之後、預計9日晚間抵達國際太空站。下一步將會在4月下旬，將搭載兩架模型的超小型衛星放出到宇宙空間，透過模型把影像和應援訊息回傳地球；這個把鋼彈模型發射到太空的創舉，讓地球上不分國籍的眾多鋼彈迷們大為感動：「這不是動畫，真的在現實發生了！」

2020-03-09 16:15