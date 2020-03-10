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入境泰國隔離14天住「蚊帳隔離所」？網友看傻：我阿嬤家餐桌！
新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球迅速蔓延，為防範境外病例「輸入」國內，不少國家都成立隔離所收容回國旅客或外籍遊客。近日，泰國一隔離所內部照流出，引起網友們熱烈討論，紛紛表示：「好像我阿嬤家的餐桌！」
泰國為防止新冠肺炎疫情擴大，5日宣布從中港澳、韓國、義大利及伊朗入境的旅客須自我隔離14日，之後網路上流出一組泰國孔敬省臨時隔離所的照片，簡易的「床墊＋蚊帳罩」讓眾多網友傻眼：「呃…幼稚園睡午覺？」、「幼稚園小朋友，午睡時間到唷」、「這是阿嬤的餐桌必備的」、「這是阿嬤在蓋剩菜的嗎？」
據當地媒體報導，由於有上千名非法打工的泰國人即將從高危險疫區返回泰國，因此成立臨時隔離所給這些非法勞工入住，該處除提供簡單的起居用品外，也有沐浴設備，床墊之間也保持安全距離。雖澄清非供遊客隔離使用，但簡陋的設備仍然台灣網友間引起熱議，尤其只用蚊帳區隔，更讓人懷疑是不是搞錯病毒了？「要在這躺十四日嗎？」、「露營的概念」、「好歹來個屏風、床板」、「防瘧疾還是防登革熱？蚊帳都出來見客了」、「登革熱病患，才需要蚊帳吧」、「這是隔離登革熱個案的嗎」。
另據《晴報》報導，目前泰國政府並未安排特定旅館供外國遊客隔離使用，因此遊客入境泰國後，需自付隔離14天住宿費。
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