她推出重複使用廁所衛生紙 網看傻：直接洗屁股就好

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，除了中國以外的地區，南韓的確診人數更是已超過7000例，許多南韓民眾也開始搶購口罩、酒精等防疫物資，為解決口罩供不應求的問題，南韓政府也宣布每人每週僅限購買2片，出手控制口罩流通。不過在這防疫緊繃時期，卻有一名南韓口罩工廠的工讀生，在社群網站上PO出一段自己「磨蹭口罩」的影片，引發大批網友怒罵「真的太噁心了！」業者更只能無奈將有衛生疑慮的1萬多片口罩銷毀，避免成為防疫漏洞。

2020-03-08 13:59