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她推出重複使用廁所衛生紙 網看傻：直接洗屁股就好
受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，除了防疫物品需求量提高外，各國紛紛出現搶購生活用品的熱潮，而部分民眾也開始尋找替代方案，解決生活用品不足的問題。近期澳洲有名女子在網上販賣自己手工製作的廁所衛生紙，號稱上面有精美的圖案又能重複使用，不過不少網友卻相當傻眼，並表示如果廁紙用完了，寧願在淋浴時洗屁股，也不會使用該產品。
根據英國「太陽報」報導，澳洲這位女子名叫馬什（Eloise Marsh），她在網路上發文販賣自己手工製作的口罩，她表示如果在商店買不到衛生紙，又急需使用時可以考慮購買這款可洗、可重複使用的自製衛生紙，馬什將一張張精緻、不同圖案的小手巾用按扣連接住，方便纏繞在衛生紙架上，使用完清洗完畢後，也能輕易將廁紙接回，馬什表示這款廁紙除了方便使用，更能省下更多的錢買衛生紙，而這款手工衛生紙的價格則是48美元（新台幣約1400元）。
貼文一出後，不少民眾傻眼表示「這太令人不安了，誰想要大便味持續殘留，不用了，謝謝」、「如果所有廁紙用完了，我寧願在淋浴時洗屁股」、「不確定按扣是否會刮傷下體」、「為什麼不用手擦就好，但記得之後要洗手」、「如果我繼父過來上廁所大便，那你要過來幫我洗（廁紙）嗎」、「我才不會將沾滿排泄物的廁紙丟進洗衣機裡洗」。
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