防你多買！日藥妝店賣口罩奇招 1件原價、第2件飆天價

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，口罩成為目前全球最搶手的物資。日本國內未對口罩進行管制，瘋搶、囤積口罩暫無法可解。不過有民眾發現，某間藥妝店想出了一個遏阻顧客大量購買的方式，讓人忍不住讚嘆「妙招」。

推特上一名日本網友日前去連鎖藥妝店「唐吉訶德」，發現口罩有「限定價格」。他拍下的照片中顯示，一袋7片裝的口罩，售價是「一個人一件」298日圓（未稅，約台幣88元），如果要買第二件以上，售價就會飆升到9999日圓（未稅，約台幣2,966元），等於翻了33倍。該網友看到這樣的販賣方式相當訝異，直呼「真有創意」。

這則推文引起廣大迴響，許多網友肯定這樣的做法，「真聰明」、「竟然有這一招，這種販賣方式不會令人反感」、「比起一人、一個家庭、一個團體限買一個，『一次買兩個比較貴喔』這種標價方式簡單多了」。發文者回覆網友留言時補充，店員說會這麼做，是希望盡可能讓多點人買到口罩。

不過也有人質疑這種做法的效果有限，認為只要不停重複結帳就能突破限制。還有網友回應，若遇到不懂日文的外國人，不管怎麼解釋都沒用，因為他已經看過無數次店員說明一人限買一件，卻被中文大聲咆哮的場面了。