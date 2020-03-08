口罩廠工讀生用臉「狂蹭口罩」引眾怒 業者致歉：1萬個口罩將批次銷毀

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，除了中國以外的地區，南韓的確診人數更是已超過7000例，許多南韓民眾也開始搶購口罩、酒精等防疫物資，為解決口罩供不應求的問題，南韓政府也宣布每人每週僅限購買2片，出手控制口罩流通。不過在這防疫緊繃時期，卻有一名南韓口罩工廠的工讀生，在社群網站上PO出一段自己「磨蹭口罩」的影片，引發大批網友怒罵「真的太噁心了！」業者更只能無奈將有衛生疑慮的1萬多片口罩銷毀，避免成為防疫漏洞。

根據南韓媒體《 koreaboo 》報導，一名在南韓口罩大廠「Welkeeps」打工的20歲工讀生，日前在自己的Instagram上PO出一段影片，他將臉貼在一堆尚未包裝的口罩上並且盡情的磨擦，影片中只見該名工讀生沒有穿戴任何隔離衣物，就連必要的手套都沒戴，就這樣埋頭對著堆得像山一樣高的口罩「摩擦」，甚至還徒手將口罩放進包裝內，讓人看了為口罩的衛生捏把冷汗。

影片一曝光後，立刻在網路瘋傳，許多網友看到後都相當憤怒，並表示「我覺得這個牌子的口罩已經變得很不安全了」、「我要拒買這個牌子的口罩」、「工廠到底都怎麼管理員工的啊，為什麼可以讓一個工讀生，在沒有戴手套的情況下裝口罩」、「也太噁心了吧，絕對拒買」、「請問我現在使用的口罩是不是也有問題」、「這樣真的很危險，連口罩都有病毒了」、「他們家的口罩已經不安全了」。

隨著影片在網路上發酵，網友對該品牌的口罩衛生也產生了疑慮，紛紛揚言抵制購買，而該名工讀生坦言，當時只是想炫耀自己能在口罩大廠工作，才會做出這種不當行為。業者更是迅速道歉並向消費者保證，影片中所出現的口罩，以及之前之後的1萬個口罩都將批次丟棄，最後該名工讀生不但遭到解雇，業者也可能會提告要求賠償一切損失。