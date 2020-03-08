因禍得福？澳洲媽疫情前錯訂2300卷秒變衛生紙女王

新冠肺炎疫情肆虐全球，連澳洲也爆出衛生紙搶購潮，超市百貨都要實行限購措施。不過一名澳洲媽媽錯有錯着，在疫情爆發前錯手在網上訂購了48箱衛生紙，共超過2300卷，甚至比超市上架現貨還要多，將所有箱子疊起來猶如一座「衛生紙城堡」，估計足夠一家人用上12年。

住在坎培拉的海德（Haidee Janetzki）可說是澳洲搶購日用品熱潮中的大贏家，去年聖誕節後她打算在網上入貨買日用品，並在數量一欄輸入「48」，以為這代表會收到48卷衛生紙，沒想到網站卻以每箱衛生紙作單位。

當看到帳單顯示總數為3264澳元（約16,872港元）時，海德才意識到她買下差不多一間超市貨架的衛生紙數量，一共2304卷。她曾打算取消訂單，但由於已出貨，亦只能無奈接收，沒想到這手誤令她成為全城行得最前的人。

海德笑言，這數量的衛生紙可以夠她們一家用上12年，看到48個紙箱送到家門口一刻還是被嚇傻。她還對3個女兒說：「如果你們結婚時這些衛生紙還未用完，它將會成為你們的婚禮裝飾。」

她們還趁機拿這大堆戰利品自娛，將一箱箱衛生紙疊起來堆出城堡，「炫耀」自己如女王般的財產。眼見全城瘋搶衛生紙，海德亦靈機一動，想到可賣出有餘的存貨，為女兒的學校旅行籌款，「很多我們認識的人都提出要向我們買衛生紙」。

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文章授權轉載自《香港01》