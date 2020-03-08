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3女為一包衛生紙在澳洲超市大打出手 秒變格鬥大戰

香港01 / 記者安祖娜／報導
澳洲有3名女子因一包衛生紙而大打出手，驚動當地警方，片段被當地網民瘋傳。（Twitter「_West_Sydney_」影片截圖）
澳洲有3名女子因一包衛生紙而大打出手，驚動當地警方，片段被當地網民瘋傳。（Twitter「_West_Sydney_」影片截圖）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情於多國蔓延，同時引起日用品瘋搶潮。為了搶購口罩、衛生紙等物資，有人不惜通宵排隊或於不同網站搜購，而澳洲悉尼近日更有3名女子因一包衛生紙而在沃爾沃斯超市（Woolworths）大打出手，驚動當地警方。片段事後被網民瘋傳，有人認為疫情已令人瘋狂，不能相信有人竟為買衛生紙而爭執，又諷刺稱片中3名女子上演了一場廁紙MMA（綜合格鬥）大戰。

衛生紙可謂各國超市近日最受歡迎的商品，各地民眾擔心日用品缺乏，紛紛到超市搶購。澳洲也成為其中一個出現搶購潮的國家，最大超市沃爾沃斯超市日前推出限購令，宣布每人限購4袋廁紙。

不過當地網絡瘋傳影片，可見3名女子竟因一包衛生紙於超市內大打出手，引起網民熱議。片中超市相信是位於悉尼丘洛拉區（Chullora）的一間沃爾沃斯超市，多名民眾今晨（7日）於超市開門前已提早排隊，一對母女於開舖後即衝到貨架搶滿一車衛生紙，另一女子見狀，試圖從母女的手推車上拿取其中一包，不料即時引發爭執。

片段一開始，可見一名手持食物的黑人女子一手與一名年輕女子互扯頭髮，另一隻手則奮力抵擋年輕女子的母親的迎面攻擊，3人陷入混戰，齊齊撞向貨架，引來其他顧客圍觀及介入。超市職員發現後急急上前阻止，但3人停手後繼續互罵，黑人女子指責年輕女子先出手，對方則否認並辯稱「開打」時她手持衛生紙，沒有打人意圖。

黑人女子再表示自己「只想要一包」衛生紙，然而年輕女子的母親即反駁「一包也不給你」，並要求黑人女子「遠離我的女兒」，雙方火藥味濃幾乎再次開戰，幸好超市職員勸止。

3人停手後繼續互罵，互相指責對方先出手。（Twitter「_West_Sydney_」影片截圖）
3人停手後繼續互罵，互相指責對方先出手。（Twitter「_West_Sydney_」影片截圖）

超市職員其後打算沒收手推車內的衛生紙，惟涉事母女一度阻止，職員甚至當面直斥：「看看你在做甚麼？你為衛生紙打架！」事件最終驚動當地警方，負責處理事件的警員直指爭執「毫無必要」，稱警方不會容忍任何暴力，「任何參與這種行為的人都可能犯法，最終會在法庭相見」。

片段極速被當地網民瘋傳，有人認為事件源於民眾對新冠肺炎疫情的恐懼，「這就是民眾面對不確定恐懼的結果」、「我為這些超市的員工感到抱歉」、「這個世界變得瘋狂了，完全是不必要的可恥行為」、「這是超市內的MMA比賽嗎？」。

警方事後表示，已與一名49歲報稱遇襲的涉事女子聯絡，她並無受傷，「因仍在調查事件，警方暫未作出拘捕，呼籲公眾協助提供涉案婦女的消息」。沃爾沃斯超市負責人亦表示，店方不會容忍顧客任何形式的暴力行為，稱將配合警方調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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