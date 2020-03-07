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整形年輕化？櫻花妹17歲告白被拒絕 猛砸百萬變身超萌正妹

香港01 / 記者抹茶仔／報導
望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自Twitter
望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自Twitter

隨著科技進步，整形變得愈來愈普遍，效果愈來愈自然之餘，費用也漸趨平民化，甚至幾百元已經可以「動工」，令整形也開始有年輕化的跡象。

近日日本一位少女出席網路電視「AbemaTV」節目，分享自己如何由平凡女子變成眼大臉尖的美少女。

17歲起開始整形

這位少女叫Meru（望月める），今年19歲，曾是名地下偶像，近日於網路節目分享自己整形的心路歷程。

她表示自己17歲起開始整形，原因是向心儀男生告白被拒絕，其後該男生跟另一位曾欺凌過她的女生交往。而且那女生長得十分漂亮，令她心想「如果我也長得那麼好看，人生一定會很快樂」，於是便萌生整形念頭。

僅僅兩年，Meru已進行過各式各樣的整形手術，包括隆鼻、削骨、開眼角、抽脂等等，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。

望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自AbemaTV
望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自AbemaTV

日本整形年輕化？

其實像Meru的例子在日本亦屢見不鮮，據節目調查，在300名有整形經驗的女生當中，初次整形是在18到20歲，有38%；17歲以下亦有17%。

即過半數受訪者在20歲或之前已整形，大部分女生此時仍在求學階段。

據節目調查，在300名有整形經驗的女生當中，初次整形是在18到20歲，有38%；17歲以下亦有17%。圖／取自AbemaTV
據節目調查，在300名有整形經驗的女生當中，初次整形是在18到20歲，有38%；17歲以下亦有17%。圖／取自AbemaTV

整形成本低？

節目曾做過統計，當雙眼皮膠紙一盒約600日元（約新台幣169元），能用3個月，一年就要4盒，由中學開始貼到50歲就要148盒，即約88800日元（約新台幣24990元）。

而現時做簡單的一點式埋線雙眼皮手術，只需4530日元（約新台幣1274元），而且10分鐘就能完成，可算是方便快捷又便宜！每天化妝不必再費神去貼雙眼皮膠，難怪愈來愈多年輕女生整形。

東京中央美容外科池袋院院長井上真梨子表示很多有整形經驗的父母會傾向讓子女整形，因為自己整形後變得自信，覺得人生變美好，也想讓孩子有這種體驗。

她表示曾經有媽媽帶著11歲的雙胞胎來割雙眼皮，還說「這孩子有雙眼皮肯定更可愛」。

井上院長表示，未成年人士進行整形手術，一般會先讓父母考慮清楚，並避免進行不可修復的大手術。

雖然現時整形成本及風險沒以前那麼高，但人的欲望是無窮無盡的，一不小心就很容易掉進這無底深潭，所以下決定之前要考慮清楚！

望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自Twitter
望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自Twitter

望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自AbemaTV
望月める自己17歲起開始整形，一共花了超過600萬日元（約新台幣169萬元），成功由平凡少女變成美少女。圖／取自AbemaTV

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文章授權轉載自《香港01》

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