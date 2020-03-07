影／人瑞奶奶願望「想坐牢！」員警闖進護理之家將她逮補

大多數的壽星生日有蛋糕或是幾張卡片或是禮物就感到滿意，但美國有一位剛滿 100 歲的人瑞阿嬤 ，因為自己做了一輩子的守法好公民，竟然希望在 100 歲生日這天可以體驗被逮捕坐牢的滋味，結果在一群暖心員警的幫助下，順利實現了這個願望。

綜合外媒報導，北卡羅來納州這位老太太露絲・布萊恩（Ruth Bryant），日前剛滿100歲，但她有一個特別生日願望，那就是「想坐牢」看看。

布萊恩表示，她已經活了一個世紀，而且她總是遵守法規，從來沒被逮補過，她希望可以將這個願望從清單中刪除，於是一群熱情的員警決定為她圓夢，

一群看似兇惡的警察找上了布萊恩的護理之家，一進門就嚴肅的問「您是布萊恩太太嗎？」她回答「要看你們要幹嘛」之後，警察便以虛構的「不雅暴露」(indecent exposure)罪名，將手銬銬住布萊恩的雙手，帶著她坐上了鳴著警笛的警車，直接帶往監獄，期間布萊恩還開玩笑地踢他們抵抗逮補，警察也開玩笑的要她不准抵抗。

到監獄之後，布萊恩和其他囚犯一樣，站在身高尺的牆壁前拍下囚犯照，接著進到囚室待了幾分鐘，最後獲得一件寫著「珀森縣監獄」的橘色囚服。她高興地說：「我終於坐牢了！」後隨即獲釋，警察把她安全地送回護理之家，與女兒及友人一起享用她的生日蛋糕。