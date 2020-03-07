洗手洗出鈔票！ 肥皂裡藏現金「最高獎金1500」

人體有60％為水組成，而水也是人們賴以為生的重要資源，儘管如此仍有許多人將水視為一種無限資源，但其實世界上有部分的人每天都因缺水的問題而煩惱。美國一名女子進行「一週斷水」挑戰，希望能藉此呼籲大家珍惜水資源，同時也了解如果生活中缺少了水是多麼可怕的一件事。

2020-03-04 15:42