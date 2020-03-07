聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗手洗出鈔票！ 肥皂裡藏現金「最高獎金1500」
新冠肺炎（COVID-19）肆虐，除了載口罩，更必須勤洗手。美國最新推出一款鈔票肥皂「Money Soap」絕對可以提高洗手意願。
鈔票肥皂呈綠色透明狀態，隱約可見中央位置有一張捲起的美金真鈔，面值由1美金（新台幣約29元）至50美金（新台幣約1496元）不等。使用者洗手次數愈頻密，就愈快取得肥皂內的現金。
肥皂目前在「Walmart」網站暫時售罄，但有網友發現「Amazon」有類似款式，售價為19.99美元（新台幣約598元）。
延伸閱讀：
台灣網民熱數實名制買口罩8款驚喜款式 熒光綠、豹紋你夠膽戴？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言