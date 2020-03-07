快訊

潤寅詐貸案主嫌王音之潛逃美國 8日押解歸案

通緝犯憂新冠肺炎從廈門返台 住看守所2天才送醫隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗手洗出鈔票！ 肥皂裡藏現金「最高獎金1500」

香港01 / 夏洛特
美國推出一款鈔票肥皂「Money Soap」，內藏一張美元真鈔。（Amazon網站圖片）
美國推出一款鈔票肥皂「Money Soap」，內藏一張美元真鈔。（Amazon網站圖片）

新冠肺炎COVID-19）肆虐，除了載口罩，更必須勤洗手。美國最新推出一款鈔票肥皂「Money Soap」絕對可以提高洗手意願。

鈔票肥皂呈綠色透明狀態，隱約可見中央位置有一張捲起的美金真鈔，面值由1美金（新台幣約29元）至50美金（新台幣約1496元）不等。使用者洗手次數愈頻密，就愈快取得肥皂內的現金。

肥皂目前在「Walmart」網站暫時售罄，但有網友發現「Amazon」有類似款式，售價為19.99美元（新台幣約598元）。

鈔票肥皂「Money_Soap」內藏美元面值由1美金至50美金不等。（YouTube帳號「Cait_Kuentzel」影片截圖）
鈔票肥皂「Money_Soap」內藏美元面值由1美金至50美金不等。（YouTube帳號「Cait_Kuentzel」影片截圖）

延伸閱讀：

台灣網民熱數實名制買口罩8款驚喜款式　熒光綠、豹紋你夠膽戴？

港女超強防疫裝備去超市　成部呼吸過濾機笠頭　網民讚好堅

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

老公跟團買口罩套 人妻一看「好害羞」：還是買口罩好了

搶到2包口罩以為買到瑕疵品 內行人揭露真相

德國、義大利醫療防疫為何慘輸台灣？ 網解析致命關鍵點

路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

相關新聞

洗手洗出鈔票！ 肥皂裡藏現金「最高獎金1500」

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，除了載口罩，更必須勤洗手。美國最新推出一款鈔票肥皂「Money Soap」絕對可以提高洗手意願。

日單親媽加入雜誌社工作50天 由平凡師奶變時尚辣媽

身為人母照顧子女是首要責任，花時間為自己好好打扮難免是奢侈事。有日本電視綜藝節目以一位單親媽媽作主角，紀錄她在時裝雜誌社打工50天的驚人轉變，由不修邊幅的平凡師奶變身人見人愛的辣媽。

「摩艾石像」車禍斷頭：智利復活節島的文化遺產慘案

「再這樣下去，復活節島的神祕石像會消失嗎？」復活節島以神秘巨大的「摩艾」（Moai）石像聞名。日前卻傳出，一名當地男子駕車疑似剎車失靈，直接衝撞一座摩艾石像，石像當場斷裂，石像平台也遭毀損。不只破壞復活節島的文化遺產，更對象徵拉帕努伊人先祖的石像不敬，引發島民怒火。但除了零星人禍，伴隨著觀光蓬勃、人口湧入，以及氣候變遷加乘的侵蝕危機，曾是世界最隔絕島嶼的復活節島，摩艾石像的保存也面臨其他新世紀威脅。

搶到2包口罩以為買到瑕疵品 內行人揭露真相

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，各國紛紛搶購口罩來防疫，台灣領先全球最早實施口罩限購措施，大多數國家則仍未管控。日前有日本網友買了2包口罩，但打開來後卻越看越怪異，還以為自己買到瑕疵品，他將照片上傳到推特後引來許多網友的熱議。

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣惹議 店家稱實屬無奈

新冠肺炎疫情影響，日本口罩嚴重不足。日本一間7-11便利店被指以超高價出售口罩，一盒60個口罩叫價16,900日圓（約4500台幣），因此惹來批評，日本7-11最後為事件致歉。

影／新冠肺炎下的日常？碰腳代替握手 髮廊推「長距剪髮」

新冠肺炎疫情籠罩下，人們避免被傳染而開始改變許多日常習慣，像是石油輸出國組織（OPEC）代表開會時，就用「碰腳」取代握手...

女兒房間牆壁中央有詭異木門 她急詢問網驚勸：快搬家

在外租屋時，千萬要注意房內的每個細節，以免簽約後發現有問題卻不能輕易退租。近期，一位澳洲母親上網發文，她表示全家剛搬進一處房子，發現在小女兒房間內的牆壁中央有一道木板門，看上去十分詭異，因此詢問大家如何把那道門遮蓋掉，對此許多網友都紛紛回應，勸說她搬離這棟房子或是將木門鎖起來。

一個沒有垃圾的世界 聽起來像天方夜譚

但是，節約使用資源並不斷回收材料的循環經濟願景，啟發了各行各業也鼓舞了環保人士。我們能做到嗎？我們負擔得起做不到的代價嗎？

正妹挑戰斷水生活 一週後結果讓她大崩潰

人體有60％為水組成，而水也是人們賴以為生的重要資源，儘管如此仍有許多人將水視為一種無限資源，但其實世界上有部分的人每天都因缺水的問題而煩惱。美國一名女子進行「一週斷水」挑戰，希望能藉此呼籲大家珍惜水資源，同時也了解如果生活中缺少了水是多麼可怕的一件事。

美好市多衛生紙大缺貨 補貨居然要等「2萬年」

受新冠肺炎疫情影響，北美好市多出現許多民眾搶購的情形，導致多數商品缺貨，不過就有人發現，好市多衛生紙的缺貨公告竟寫「衛生紙在25020年才會補貨」，讓原po笑說，好市多是受到驚嚇了。

奧會宣布東奧如期舉行 網友不挺：叫運動員賭命比賽？

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，即將到來的東京奧運是否可順利舉行成為各方關注焦點，今（4日）國際奧會（IOC）表示東奧將如期舉行，籲請運動員保持信心並做好準備，自行言論在網路上也引發討論。

熱門新聞

移居泰國養老的外籍人士 美好時光已逝

影／澳洲衛生紙之亂 小報加印8頁「廁紙」供人應急

「他們在利用新冠病毒！」 美智庫：中國網友試圖用假新聞影響台灣

報復！韓外交部：自9日起暫停日本公民免簽證入境政策

盤中一度重挫近900點 道瓊尾盤強拉收跌256點

Fed暗示 本月可能再降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。