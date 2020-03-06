日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣惹議 店家稱實屬無奈
新冠肺炎疫情影響，日本口罩嚴重不足。日本一間7-11便利店被指以超高價出售口罩，一盒60個口罩叫價16,900日圓（約4500台幣），因此惹來批評，日本7-11最後為事件致歉。
日本網上流傳一張照片，上傳者聲稱在居所附近的一間7-11便利店正以超高價出售口罩，一盒60個的口罩售價達到約4500台幣。在非疫情時期，同款口罩正常格價為一盒600日圓（約160台幣），當地人不滿如今「炒價」達到約30倍。
7-11為事件致歉
照片在網上廣泛流傳，日本7-11本部其後發表聲明，表示已要求該分店停止出售口罩，並指出原因是該店「為應大量顧客需求關係，在網上購買口罩後轉售」，因網上口罩均以炒價發售，所以售價才如此驚人。
7-11聲明就事件致歉，並稱已要求店舖以合理價格出售口罩。
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文章授權轉載自《香港01》
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