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搶到2包口罩以為買到瑕疵品 內行人揭露真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友po出買到的口罩，卻發現綁繩的位置怪怪的，讓他以為買到瑕疵品。 圖擷自「@shao1555」推特
一名日本網友po出買到的口罩，卻發現綁繩的位置怪怪的，讓他以為買到瑕疵品。 圖擷自「@shao1555」推特

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，各國紛紛搶購口罩來防疫，台灣領先全球最早實施口罩限購措施，大多數國家則仍未管控。日前有日本網友買了2包口罩，但打開來後卻越看越怪異，還以為自己買到瑕疵品，他將照片上傳到推特後引來許多網友的熱議。

這名日本網友「@shao1555」在自己推特上PO出一張買到的口罩照片，標題寫著「怎麼辦？這口罩好像製造錯了」。原本一般口罩掛在耳朵上的綁線是在左右兩側，但仔細看這位網友買的口罩綁線卻是在上下兩邊，讓他看了很傻眼，以為買到瑕疵品。

不過因為疫情嚴重，大家都在搶買防疫物資，以致於口罩非常難買，為了不浪費好不容易買到的口罩，原PO無奈之下只好將綁線對剪，然後左右兩邊再分別綁起來，變成一般兩側掛耳的口罩。

照片貼出引來許多網友好奇討論要怎麼戴，不過有內行人出面解答「這口罩是食品公司在用的，是戴在帽子上的一種口罩，是商業用的啦」、「我在食品工廠用過這種口罩，戴在防塵帽上的口罩」、「這是為了戴在帽子上防止滑落，鬆緊帶也比較緊的口罩」、「這在食品工廠裡很常見」。

這名網友後來將綁繩剪開後再分別綁起來。 圖擷自「@shao1555」推特
這名網友後來將綁繩剪開後再分別綁起來。 圖擷自「@shao1555」推特

有其他網友指出這種口罩是食品工廠專門使用的。 圖擷自「@shao1555」推特
有其他網友指出這種口罩是食品工廠專門使用的。 圖擷自「@shao1555」推特

有其他網友指出這種口罩是食品工廠專門使用的。 圖擷自「@shao1555」推特
有其他網友指出這種口罩是食品工廠專門使用的。 圖擷自「@shao1555」推特

新冠肺炎 口罩

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