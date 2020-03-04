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美好市多衛生紙大缺貨 補貨居然要等「2萬年」

聯合新聞網 / 綜合報導
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美國好市多衛生紙缺貨，公告竟寫要等2萬年。圖片來源／臉書

新冠肺炎疫情影響，北美好市多出現許多民眾搶購的情形，導致多數商品缺貨，不過就有人發現，好市多衛生紙的缺貨公告竟寫「衛生紙在25020年才會補貨」，讓原po笑說，好市多是受到驚嚇了。

一名民眾在臉書上發出在好市多購物時所見的缺貨公告照片，不過仔細一看上頭竟寫著「衛生紙目前缺貨，最快在25020年3月1日才會送達，造成不便請見諒」，讓原po也笑說「受到驚嚇的Costco公告，下次衛生紙進貨要等兩萬多年以後」。

而原po也提到，近期許多華人在美國好市多瘋搶物資，幾乎人人的購物車都是堆積如山，其中有民眾更搬走20袋衛生紙，甚至還有人為了拿在高處的商品爬到貨架上，種種情況也讓原po直言，「這種行為太丟臉了，唯恐天下不亂」。

文章一出，有網友笑說好市多補貨日期標示錯誤是太累了嗎，也有人認為民眾瘋搶物資過於誇張，「真的這麼誇張嗎」、「買20包衛生紙、是每天拉肚子嗎？」、「太丢人了」。

事實上，北美華人密集的地區近日都發生民眾瘋狂搶買的場景，美國疾病管制與預防中心主任菲爾德（Dr. Robert Redfield）也說，沒有必要儲備物資，也不希望大家囤積口罩等防疫物品，先將醫療資源優先留給醫療人員與患者使用。

衛生紙 新冠肺炎 Costco 好市多

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