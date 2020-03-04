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正妹挑戰斷水生活 一週後結果讓她大崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名女子進行一周斷水挑戰，希望藉此呼籲大眾更珍惜水資源。圖擷自<a href=INSIDER" title="美國一名女子進行一周斷水挑戰，希望藉此呼籲大眾更珍惜水資源。圖擷自INSIDER">
美國一名女子進行一周斷水挑戰，希望藉此呼籲大眾更珍惜水資源。圖擷自INSIDER

人體有70％為水組成，而水也是人們賴以為生的重要資源，儘管如此仍有許多人將水視為一種無限資源，但其實世界上有部分的人每天都因缺水的問題而煩惱。美國一名女子進行「一週斷水」挑戰，希望能藉此呼籲大家珍惜水資源，同時也了解如果生活中缺少了水是多麼可怕的一件事。

根據「INSIDER」報導，進行一週斷水挑戰的女子娜塔莉（Natalie Stoclet）事先規劃好所有需要用到水的事情，包括洗澡、洗手、喝水等，並在挑戰開始前就先購買乾洗髮噴霧、乾洗手等，但為了不危及自身性命，娜塔莉允許自己能吃含水的食材，例如黃瓜、生菜等。

娜塔莉表示，在挑戰開始後她才發現所需要用到的水比預期中的還要多，過程中困難重重，而最令她印象深刻的是她忘記一早醒來刷牙也需要用到水，於是她整整七天都使用椰子水刷牙，就連洗碗都只能用紙巾擦拭。

娜塔莉不僅日常生活受到影響，就連飲食也產生極大變化，因為超市中的飲料幾乎都以水為原料，所以口渴時她只能喝含糖量極高的水果原汁，但實驗後她卻發現含糖飲料只會讓她越喝越渴，所以她只能食用富含水分的食物，像是黃瓜、西瓜、番茄等。

更糟的是，娜塔莉不僅頭髮越來越油，就連身體也開始散發不好聞的氣味，而且因為高糖飲食的關係，也讓她開始出現偏頭痛、粉刺痘痘等問題。挑戰過程中娜塔莉意識到，日常生活中有許多地方都需要用到水，沒有了水就連洗澡、烹飪、洗衣服等她都沒辦法做到，而且就連最基本的飲食也會受到影響。

挑戰結束後，娜塔莉坦言整個過程都讓她非常痛苦，但她同時對於所擁有的水資源也非常感恩，並且會更加留意自己的生活習慣，例如隨手關水龍頭等來節約用水。女子表示她還能去工作、和朋友在一起，這些對於真正缺水的人來說，她擁有的一切是非常奢侈的，所以希望藉此呼籲大眾更加珍惜水資源。

水資源 頭痛 洗髮

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