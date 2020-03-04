奧會宣布東奧如期舉行 網友不挺：叫運動員賭命比賽？

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，即將到來的東京奧運是否可順利舉行成為各方關注焦點，今（4日）國際奧會（IOC）表示東奧將如期舉行，籲請運動員保持信心並做好準備，此番言論在網路上也引發討論。

由於新冠肺炎疫情嚴峻，日本國內確診個案也來到1000例（含鑽石公主號），不少人都擔心東京奧運可能成為新的病毒傳播源，昨（3日）日本東京奧運及帕運國務大臣橋本聖子更在國會上表示，賽事可能因疫情推遲至年底舉行。

不過國際奧會今天宣布，目前東京奧運仍朝如期舉行的方向前進，其主席巴哈更向運動員喊話，鼓勵他們繼續為奧運做好準備。不過網友仍然不看好，認為此舉是拿運動員的安全在賭，「有古羅馬競技場賭上性命比賽的味道了」、「最強肉體v.s.最強病毒」、「1人得病，選手村全數隔離」、「全部穿隔離衣帶豬嘴比賽」、「各國選手帶個武肺病毒回去當伴手禮」、「很多康復的例子肺都受損了，這些運動選手肺受損是要他們直接退役嗎？」

也有網友歪樓推測，會來參賽的國家可能只有目前呈重災區的幾國：「誰要跟中國、伊朗、義大利隊一起比賽」、「本次參賽：中國隊、韓國隊、日本隊、義大利隊，沒了」、「你不來我金牌」、「史上日本奪牌最多的一次」、「中日韓或成最大贏家」。但也有人認同奧會做法，「延到冬天風險更大，如期舉行是最好選擇」。

日本網友對國際奧會此決定表示理解，認為許多人都對東奧寄予厚望，且停辦對日本經濟也會產生巨大影響。然而，網友們仍擔心疫情不會在7月前結束，其他國家的選手或觀眾也可能受疫情影響不想前往日本，還有人憂心賽事是否會使世界各國的新冠病毒齊聚一堂。