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網紅養一缸「水晶寶寶」 意外癱瘓整社區讓他超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
法國一名網紅近日便實驗在浴缸裡飼養大量的「水晶寶寶」，沒想到最後的結果卻嚇到他。圖／取自<a href=IG" title="法國一名網紅近日便實驗在浴缸裡飼養大量的「水晶寶寶」，沒想到最後的結果卻嚇到他。圖／取自IG">
法國一名網紅近日便實驗在浴缸裡飼養大量的「水晶寶寶」，沒想到最後的結果卻嚇到他。圖／取自IG

外型彩色的「水晶寶寶」，只要碰到水就會膨脹，還會分裂增生成更多顆，是受到不少人喜愛的玩具。法國一名網紅近日便實驗在浴缸裡飼養大量的「水晶寶寶」，沒想到最後的結果卻嚇到他，甚至引來警方關注。

「水晶寶寶」是一種化學物質，丙烯酸的高分子聚合物，泡在水裡會吸水膨脹，像是長大一樣，法國網紅西里爾（Cyril Schreiner）近日在IG上傳一系列影片及照片，他將浴缸裝水裝到半滿，加入5罐原先是彩色小珠子的水晶寶寶，等待一段時間後，水晶寶寶碰到水變成一顆顆彩色透明小球，並塞滿浴缸，西里爾也興奮地坐進浴缸裡，體驗被水晶寶寶包圍的感覺。

拍完美照之後，西里爾開始清理數目眾多的水晶寶寶才驚覺大事不妙，他試著用排水系統排掉，造成水管堵塞，馬桶和洗手槽都有滿滿的水晶寶寶，怎麼清都清不掉，又拿出吸塵器，卻發出巨大的聲響後冒出陣陣白煙，吸塵器還冒出白煙，苦惱的西里爾聽從別人的意見，倒入鹽巴嘗試溶解這些水晶寶寶，沒想到排水管竟開始倒灌汙水，整個過程都讓他相當崩潰。

原本以為事情已經很糟糕，沒想到出門後，還有更慘的在後頭，西里爾發現社區的下水道被水晶寶寶癱瘓，路邊也不時出現水晶寶寶的蹤跡，最後他甚至被警方找上，讓他直呼好後悔。

事實上，台灣有不少人會將水晶寶寶當作盆栽或植物的介質，嬰幼兒容易誤食造成腸阻塞，引發生命危險，醫師也特別提醒須注意保管，或放置於小孩不易取得之地方。

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Regardez jusqu’à la fin et aidez moi à trouver une solution là suite en story insta ! 😭🤡

Cyril Schreiner（@cyrilschr）分享的貼文 於 張貼

網紅 法國 Instagram

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