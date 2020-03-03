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他將價值18億比特幣密碼藏在鋁盒中 竟被房東當垃圾全丟了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名愛爾蘭毒販買了價值高達5500萬歐元（約台幣18億元）的比特幣，並將存款密碼藏在租屋處的釣魚竿鋁盒中，但卻被房東不小心丟掉了。圖擷自<a href=衛報" title="一名愛爾蘭毒販買了價值高達5500萬歐元（約台幣18億元）的比特幣，並將存款密碼藏在租屋處的釣魚竿鋁盒中，但卻被房東不小心丟掉了。圖擷自衛報">
一名愛爾蘭毒販買了價值高達5500萬歐元（約台幣18億元）的比特幣，並將存款密碼藏在租屋處的釣魚竿鋁盒中，但卻被房東不小心丟掉了。圖擷自衛報

18億比特幣竟被房東順手丟了！一名愛爾蘭毒販在2011年初透過非法的方式，買了6千多枚比特幣，到了2017年這些比特幣已價值高達5500萬歐元（約台幣18億元），他當時在煩惱該如何好好存放這筆鉅款，最後他決定將存款密碼列印出來藏在租屋處的釣魚竿鋁盒中，但他後來因為販毒被捕遭判刑5年，沒想到房東就開始清掃他的物品，統統丟到垃圾場，這筆寶藏就此消失無踨。

根據《 衛報 》報導，一名名叫克利夫頓．柯林斯（Clifton Collins）的愛爾蘭毒販，利用在愛爾蘭各地種植大麻和毒品包裝出售等業務，賺取巨額收益，在2011年底到2012年初這段期間，他用這筆錢購買了6000多枚比特幣，為了保護這些財產免受駭客的侵害，他突發奇想將這些比特幣存放在12個不同的帳戶中，其中每一個帳戶都有500枚比特幣，並且將12個帳戶的密碼儲存在最昂貴的鋁製盒中，藏在自己的租屋處。

不過柯林斯之後卻因被警方發現在車中藏有2000歐元（約台幣6.6萬）的大麻，而被逮補入獄服刑5年，在他服刑期間，房東便開始清理他的個人物品，不料連藏在屋內的個人財物也全部都被房東清掃一空，裝有6000多枚比特幣帳戶密碼的鋁盒被一併丟棄到垃圾場，即便警方相關單位想要回這筆錢也拿不回了。

報導中提到，垃圾場相關人員告訴警方，他們還記得當時柯林斯房東所丟棄的漁具，但之後垃圾場的垃圾全都運往德國和中國進行焚毀，因此他們也沒有發現裝有密碼的鋁盒。更神奇的是，當時柯林斯購買比特幣時一比特幣價格僅4.55歐元（約台幣150元），沒想到如今比特幣價格飆漲，一比特幣價格超過7900歐元（約台幣26萬元），因此讓他一夕間成為了億萬富翁。

事發後現年49的柯林斯已接受了損失了這筆財富的現實，並認為這是對自己愚蠢行為的懲罰，都柏林高等法院也裁定沒收了柯林斯的這些財產，因為這是他非法取得的，犯罪資產局也認為沒收此比特幣帳戶是大收獲，但當局更希望有朝一日可以尋獲該帳戶密碼。

比特幣 愛爾蘭 毒品 房東

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