一夜變地主！1200坪土地只要4萬元 揭開日本村莊隱藏目的
買房是許多人的夢想，根據去年的資料統計，想在台北市買間新房子，至少要不吃不喝28年才能達成，讓買房漸漸成為一件「高攀不起」的事。然而，日本近日卻釋出超低價不動產，只要花14萬日圓（約新台幣39000萬），就能擁有近1200坪的土地，還有免費的山泉水及網路可以享受，讓不少人嘖嘖稱奇。
根據《 CHUKYO TV 》報導，從名古屋乘車近2個小時，便能抵達日本岐阜縣的東白川村，當地以14萬日圓的低價，釋出近1200坪土地而引發討論。在1200坪的土地內，有一間單層的木造房屋，該木屋於西元1923年建造，從屋內就能眺望遠處的山林美景，且屋內相當寬敞，足足有6個大和室，甚至還有免費的網路可以使用。
因鄰近山區，該地一年到頭都有免費的山泉水可以使用，另外只要走到戶外就可以看到一整片的白川茶茶園及檜木林，附近還有一大片藍莓田，每年7、8月都有免費的藍莓可以採收。1200坪的土地內應有盡有，卻只要價14萬日圓，也引起不少人懷疑，當地居民高野先生對此做出回應，因為近年來村裡的人口外流嚴重，「主要是希望年輕人或有小孩的家庭能為村子增添活力，並與鄰居們友善相處，一起組成一個大家庭」，才會出此策略。
受到人口外流衝擊，東白川村內有多達150間的空屋，高野先生解釋，「許多屋主很抗拒以拍賣的方式售出房屋，因為這樣很像拋棄了自己的故鄉，所以我們建議他們以『捐贈』的方式讓出空屋，以另一種方式為村子付出」。他也提到，14萬日圓相當於當初整理這些房子的價格，才會以這樣的售價拍賣土地，希望能藉此吸引「新血」入住村莊。
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