藥師如來加持？京都仁和寺手工特製口罩 每天限量200個

受到新冠肺炎疫情影響，日本京都府京都市的「世界遺產」仁和寺，近期推出了特製的「口罩」，發放給來參拜的信眾。該口罩由和紙摺疊製成，並印上代表藥師如來的古代梵文字，以表示藥師如來拯救世人脫離病痛的慈悲心。

根據Maidonanews報導，這種口罩利用名為「奉書紙」的和紙，六摺後鑽洞穿線製成，寬約20公分、長約9公分。奉書紙上印著代表藥師如來的古代梵文字。這原本是佛教僧侶為了在佛前獻花時，為了避免自己不乾淨的氣息沾上佛像而使用的道具，稱作「覆面（ふくめん）」。

因應新型冠狀病毒疫情擴散，日本全國上下包括休閒設施、博物館、美術館等都相繼停止營業，仁和寺卻仍繼續接納前往參拜的信眾。為防止疫情擴大，該寺執行長吉田正裕，決定自三月一日起向前來參訪的信眾發放特製的「口罩」。

由於該「口罩」是由僧侶和職員手工製作，包含摺紙、蓋印、鑽孔、穿線等手續，一天大約能夠製作200個。完成後會在每天早晨禮拜時供奉於藥師如來像前，祈求祝福。不過，吉田正裕也呼籲，「這說到底也只是宗教性質的道具，出發點還是希望可以讓大家意識到戴口罩的重要性。」