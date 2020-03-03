快訊

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥師如來加持？京都仁和寺手工特製口罩 每天限量200個

聯合新聞網 / 綜合報導
京都仁和寺執行長吉田正裕決定自三月一日起發放宗教用的「覆面」，推廣戴口罩的重要性。圖／ <a href=Maidonanews" title="京都仁和寺執行長吉田正裕決定自三月一日起發放宗教用的「覆面」，推廣戴口罩的重要性。圖／ Maidonanews">
京都仁和寺執行長吉田正裕決定自三月一日起發放宗教用的「覆面」，推廣戴口罩的重要性。圖／ Maidonanews

受到新冠肺炎疫情影響，日本京都府京都市的「世界遺產」仁和寺，近期推出了特製的「口罩」，發放給來參拜的信眾。該口罩由和紙摺疊製成，並印上代表藥師如來的古代梵文字，以表示藥師如來拯救世人脫離病痛的慈悲心。

根據Maidonanews報導，這種口罩利用名為「奉書紙」的和紙，六摺後鑽洞穿線製成，寬約20公分、長約9公分。奉書紙上印著代表藥師如來的古代梵文字。這原本是佛教僧侶為了在佛前獻花時，為了避免自己不乾淨的氣息沾上佛像而使用的道具，稱作「覆面（ふくめん）」。

因應新型冠狀病毒疫情擴散，日本全國上下包括休閒設施、博物館、美術館等都相繼停止營業，仁和寺卻仍繼續接納前往參拜的信眾。為防止疫情擴大，該寺執行長吉田正裕，決定自三月一日起向前來參訪的信眾發放特製的「口罩」。

由於該「口罩」是由僧侶和職員手工製作，包含摺紙、蓋印、鑽孔、穿線等手續，一天大約能夠製作200個。完成後會在每天早晨禮拜時供奉於藥師如來像前，祈求祝福。不過，吉田正裕也呼籲，「這說到底也只是宗教性質的道具，出發點還是希望可以讓大家意識到戴口罩的重要性。」

和紙製成的「覆面」上，印著古代梵文字，祈求藥師如來的祝福。圖／<a href=Maidonanews" title="和紙製成的「覆面」上，印著古代梵文字，祈求藥師如來的祝福。圖／Maidonanews">
和紙製成的「覆面」上，印著古代梵文字，祈求藥師如來的祝福。圖／Maidonanews

新冠肺炎 口罩 京都

延伸閱讀

日本現衛生用品搶購潮 藥局店員：顧客如惡鬼 我快精神崩潰！

他驚見日本公廁衛生紙被「加密碼鎖」防盜 台網友嚇：連日本也這樣？

蘇貞昌「一粒卡臣」爆紅 日節目大讚台防疫：希望日本學學

鑽石公主號「2500乘客船費全買單」 陳日昇透露船公司驚人補償

相關新聞

藥師如來加持？京都仁和寺手工特製口罩 每天限量200個

受到新冠肺炎疫情影響，日本京都府京都市的「世界遺產」仁和寺，近期推出了特製的「口罩」，發放給來參拜的信眾。該口罩由和紙摺疊製成，並印上代表藥師如來的古代梵文字，以表示藥師如來拯救世人脫離病痛的慈悲心。

他驚見日本公廁衛生紙被「加密碼鎖」防盜 台網友嚇：連日本也這樣？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，除了中國以外的國家，日本與南韓的確診人數都一夕之間暴增，疫情的嚴峻性不容忽視。日本和南韓的民眾為了自保都紛紛開始搶購各種防疫物資，就連日前在台灣因誤傳原物料與口罩相同的「衛生紙之亂」也相繼在日本出現，即使衛生紙業界團體已出面澄清一切都是網傳的錯誤訊息，呼籲消費者冷靜面對，但衛生紙在不少日本賣場至今仍然缺貨。沒想到近日在日本的公廁內，竟出現公用衛生紙被「加大鎖防盜」的詭異現象。

日本女大生用「橡皮筋」製作服裝 成品曝光網友全跪

服裝設計是件相當困難的事，而日本有名女大生的畢業作品令人為之驚艷，因其利用隨手可得的「橡皮筋」編織製作，與一般衣服有著不同的材質感，讓人深深佩服她的大膽創意。

醜女大翻身！越南女告白被拒後 自學化妝打扮變身美少女

真心真意被賤男糟蹋，原來可以激發女生潛能！中學時代一定會聽過都市傳說，挑女友要專揀醜女肥妹，憑眼光選出潛力股，終有一天會大翻生，原來是真的。越南一名女學生，長相奇醜似胡狸，面頰還長了大黑痣，她鼓起勇氣向暗戀男生表白被拒，豈料賤男好人卡都唔派，反問她「誰會喜歡醜女？」，雖大受打擊，但卻令她「醒覺」，學懂打扮自己，而她體內的美人DNA更在青春期階段激活，現年17歲的她變成一名可愛女生，外貌似足日本女團成員。

熱門新聞

Costco為什麼狂漲10％ 看美民眾世界末日似地搶購便知

跌深反彈 道瓊狂飆近1300點 創史上最大漲點

巴菲特逢低進場了！波克夏上周大買航空股

道瓊狂飆近1,300點創11年來最大漲幅 市場料央行救經濟

美3千萬抗疫邊緣人？這職場文化怎擋瘟疫

像世界末日…加州俄州恐慌性搶購 超市貨架掃蕩一空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。