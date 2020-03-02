他驚見日本公廁衛生紙被「加密碼鎖」防盜 台網友嚇：連日本也這樣？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，除了中國以外的國家，日本與南韓的確診人數都一夕之間暴增，疫情的嚴峻性不容忽視。日本和南韓的民眾為了自保都紛紛開始搶購各種防疫物資，就連日前在台灣因誤傳原物料與口罩相同的「衛生紙之亂」也相繼在日本出現，即使衛生紙業界團體已出面澄清一切都是網傳的錯誤訊息，呼籲消費者冷靜面對，但衛生紙在不少日本賣場至今仍然缺貨。沒想到近日在日本的公廁內，竟出現公用衛生紙被「加大鎖防盜」的詭異現象。

昨（1）日一名日本知名DJ在自己的推特（Twitter）上PO出一張照片，照片中可以很明顯的看出這是在一間公廁內，而一旁的衛生紙竟然被纏上了鐵鍊，甚至還配上了密碼鎖，就是深怕有民眾將公用的衛生紙隨手帶走。原PO也指出，現在有很多商家都貼出警告標語，拜託民眾不要擅自把公用的衛生紙帶走，甚至不少店家都坦言，若是將衛生紙一擺出來，可能有隨時被偷走的可能，有些店家因為真的被「偷怕了」，所以才會想出「加大鎖防盜」的方法。

文章一PO出後，立刻引來超過8萬人按讚分享，許多日本網友看到這樣的現象紛紛感到相當傻眼，「下次應該就換酒精瓶了」、「好誇張怎麼會有這種人」、「偷衛生紙的真的很沒良心」、「花點時間將整卷抽完，好像也是可以拿走的」、「加大鎖沒用啦，還是可以被一次捲走啊」、「現在有很多店家也把酒精瓶加上鎖啦」、「用蠻力把它扯下來好像也是可以」、「真的有看過有人拿走欸，好誇張」。

不少台灣網友看到這則貼文後，也都感到相當驚訝，「連日本都這樣了」、「想不到日本人也會做這種事」、「台灣都還沒有加大鎖，雖然零星的公用酒精偷竊也不是沒有」、「台灣應該是這次防疫的先驅了，這在台灣早就發生過了」、「太扯了，連日本也淪陷了嗎」。