日本女大生用「橡皮筋」製作服裝 成品曝光網友全跪

服裝設計是件相當困難的事，而日本有名女大生的畢業作品令人為之驚艷，因其利用隨手可得的「橡皮筋」編織製作，與一般衣服有著不同的材質感，讓人深深佩服她的大膽創意。

根據外媒報導，多摩美術大學綜合設計系的坂本理惠，一直對橡皮筋深感興趣，加上現代社會注重事物的功能和稀有性，因此她希望探索沒人會注意到的物品，便決定用橡皮筋當材料來編織衣服，將其發展成藝術。

坂本理惠表示，自己花一年時間設計、製作、打樣，終於完成連衣裙、短版外套及馬甲、內衣，過程中令她印象深刻的莫過於，有次橡皮筋因太過結實，導致織針直接斷裂。

畢業成果展上，坂本理惠相當滿意成品，大家原本擔心衣服上殘留濃厚塑膠味，但她製作的作品卻完全沒有異味，讓不少展覽民眾驚訝不已。