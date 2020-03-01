醜女大翻身！越南女告白被拒後 自學化妝打扮變身美少女

真心真意被賤男糟蹋，原來可以激發女生潛能！中學時代一定會聽過都市傳說，挑女友要專揀醜女肥妹，憑眼光選出潛力股，終有一天會大翻生，原來是真的。越南一名女學生，長相奇醜似胡狸，面頰還長了大黑痣，她鼓起勇氣向暗戀男生表白被拒，豈料賤男好人卡都唔派，反問她「誰會喜歡醜女？」，雖大受打擊，但卻令她「醒覺」，學懂打扮自己，而她體內的美人DNA更在青春期階段激活，現年17歲的她變成一名可愛女生，外貌似足日本女團成員。

越南傳媒用世上沒有醜的女生，只有不懂打扮的女生，去形容17歲的Le Thanh Ngan，她醜女大翻生的故事，鼓勵了一班被嘲笑的小妹妹，更提醒大家千萬別取笑身邊長得醜的人。17歲女高中生Le Thanh Ngan居於河內，長得醜不是問題，但她的家人卻長得好看，自小有人閒言閒語，笑她特別醜。

從Le Thanh Ngan的舊照片所見，她雖有雙眼皮卻豆豉眼、下巴尖尖瓜子口面，但鼻大似插蘇、牙齒疏又唔整齊，皮膚黝黑尤如男人，面上還有大大的黑痣，整個五官組合起來有幾分像胡狸。

Le Thanh Ngan和許多中學女生一樣有暗戀對象，但當她鼓起勇氣向夢中情人告白時，以為天下間有不膚淺的男生，但對方拒絕不突止，好人卡都費事派，賤爆稱「誰會喜歡長得醜的女生？」，大受打擊下Le Thanh Ngan未有自暴自棄，反而專注於令自己變得更好，而這時奇蹟出現了，她青春期出現了明顯變化，短短一年內似變了個人一樣。

一年過後，Le Thanh Ngan青春期起了明顯變化，變個人變白了，五官也更好看。（「iamngan_katy」IG圖片）

Le Thanh Ngan接受越南傳媒訪問時稱，自己沒有不可告人的秘密，不過這段時間不再注意別人的嘲笑，也學懂保養皮膚，自學化妝打扮，整個人變得自信，而她亦相信「自信」是變美的唯一秘訣。更幸運的是她的美人DNA終於「覺醒」，她青春期皮膚變白，五官也變得更好看，她還決定去脫了面上的大黑痣，變成一名美貌高中生。以她現在白晢皮膚配上可愛面容，如果到日本分分鐘又變成「XXX年一遇」美少女，加入美少女風的女團也不失禮。

現在Le Thanh Nga個性變得活潑，喜歡在IG分享自己的照片，她說自己頭一次被讚靚時開心得笑了很久，「因為我很高興，老實說，我以前從沒聽過這些話。」

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文章授權轉載自《香港01》