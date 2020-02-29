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「裸體圍裙漁師」出沒 日本青森縣政府為推廣漁產品開大絕

聯合新聞網 / 綜合報導
青森縣推出漁師們的收藏卡，以推廣漁業和漁產品。圖／<a href=Twitter" title="青森縣推出漁師們的收藏卡，以推廣漁業和漁產品。圖／Twitter">
青森縣推出漁師們的收藏卡，以推廣漁業和漁產品。圖／Twitter

推特上的日語圈內，最近有一個主題飽受關注：「裸體圍裙漁師」，乍看之下難以想像的組合，其背後竟然藏著一個正經八百的企劃。

漁夫們肌肉爆發的肉體上，穿著乍看像圍裙一樣的青蛙裝，青蛙裝內卻一絲不掛……這樣的照片，來自於日本青森縣農林水產部水產局水產振興課，為了推廣當地漁產品的宣傳活動「青森之肴」的海報和手冊上。最近，這一系列宣傳品，甚至進一步地製作了收藏卡，引發了網友們的話題。

水產振興課的負責人在接受日本媒體J-town訪問時表示，「青森之肴」從2017年4月開始企劃，5月開始，進行各位漁師的拍攝，「我們希望能夠傳達『為了捕獲青森的魚，漁師們訓練有素的體格是非常重要的。』這樣的訊息。另一方面，也是希望透過單純具有衝擊力的照片吸引目光，讓更多人知道『青森之肴』。」

其實，這樣裸露的裝扮，並非漁師們的日常工作服裝。為了達到企劃的效果，漁師們才決定要「解衣推食」，最終變成了讓網友們戲稱是「裸體圍裙」的這套裝扮。

而近來，在推特上引爆話題的「收藏卡」則是在去年12月時發行，上面除了照片外，也記載了漁師的姓名、地區等。卡片目前有九種，共有三十人左右的漁師擔任模特兒，人數還在不斷的增加。負責人表示，只要多參加周邊活動，就能夠收集到全套卡片。

負責人也表達了對該企劃將來的構想，「希望透過增加模特兒，讓青森的漁師和漁產品能夠受到更廣泛的認識。此外，目前也正在積極研發能夠藉由AR技術，讓漁師們可以從海報中『出現』，甚至讓用戶可以一起拍照的功能。」

推特上的網友們，看到這麼前衛的宣傳品，紛紛表示：「哇塞！太讚了吧...」、「青森還好嗎www也感覺太放飛自我www」、「這個真的是政府文宣嗎......」

青森縣的「青森之肴」企劃，以裸露上身穿著青蛙裝的漁師們吸引眼球。圖／<a href=Twitter" title="青森縣的「青森之肴」企劃，以裸露上身穿著青蛙裝的漁師們吸引眼球。圖／Twitter">
青森縣的「青森之肴」企劃，以裸露上身穿著青蛙裝的漁師們吸引眼球。圖／Twitter

青森 模特兒

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