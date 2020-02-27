廚房驚見巨大蟑螂 男大生懸賞400元求殺蟑下場卻超淒慘

如果要世界上消失一種東西，相信蟑螂絕對是許多人的首選。澳洲有一名24歲的男大生，日前深夜到廚房找東西吃，但沒想到這時卻忽然出現一隻巨大蟑螂到處亂飛，嚇得他不知所措，於是上網發文重金懸賞勇士幫他處理這隻蟑螂，但貼文曝光後大家都只是在看好戲，讓他崩潰直呼「這世界怎麼了？」

根據「每日郵報」報導，居住在澳洲布里斯本（Brisbane）的24歲男大生查夫達（Bhargav Chavda）日前結束一整天的課程回到家後，原本打算到廚房用點東西吃，但沒想到卻突然看到一個黑影飛來飛去，直覺告訴他那是一隻蟑螂。

男大生提到上課辛苦了一整天，讓他完全不想處理這隻蟑螂，但不處理又讓他沒有東西吃，於是他決定在廣告網站Gumtree上PO出20元澳幣（約400元新台幣）的懸賞公告，希望有人願意來幫他殺死這蟑螂，公告中男大生還提到「請自備殺蟑噴霧，因為我家只有皮帶、抹布和掃把，拜託快點，我快餓死了。」

儘管當時已經深夜，但廣告曝光後男大生仍收到許多回覆，不過大家的反應都是「這很有趣」、「你也太好笑了吧」等，發現沒有人願意幫助他後，男大生失望的表示「非常遺憾的，我不知道這世界出了什麼問題。」

事後男大生還是抵不過肚子餓進到廚房拿食物，但他同時也感覺蟑螂還在廚房裡面跑來跑去，於是他提到「雖然我那天晚上沒看到，但我已經做好和牠再次相見的心理準備了。」