最萌外送員！日本女僕送餐甜喊「主人」 加碼神秘服務
現代人生活忙碌，作息不固定是家常便飯，因此用餐時間也經常浮動，方便、快速、選擇多的外送，就是許多民眾的飽餐選擇。台灣外送員基本以男性居多，而日本日前卻推出了一項新的外送服務，由穿著可愛女僕裝的女外送員送餐到府，甚至還提供加熱的服務。
據《soranews24》報導，日本知名食品企業Nippon Ham新推出一款即時微波蛋包飯，為了提高宣傳熱度，便發揮創意與居家生活相關的「女僕」做結合，客人點餐後由女僕送上桌，用番茄醬寫出可愛的字，最後還會用撒嬌的聲音向客人喊出一聲「主人」。
從宣傳影片中可以看到，Nippon Ham的微波飯會由打扮成女僕的可愛妹子送達。她們揹上微波爐外型的後背包、騎著機車，直接外送到家，餐點到達後還幫顧客微波送上桌。如此創意的服務一曝光，立刻掀起超高討論，網友們紛紛直呼女僕外送員真的太可愛，外送蛋包飯的方式「太幸福了」、「女僕送來特別好吃」、「日本人真的很會搞噱頭」、「宅男的救贖」、「打趴所有外送服務」。
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