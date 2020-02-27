越南「洗碗妹」清純甜笑讓人戀愛！2年後曝現況粉絲喊心碎

越南一名長相甜美的正妹Nguyễn Yến在2017年因一張「洗碗照」爆紅，當時她清純比出勝利手勢的樣子，迷倒了許多網友紛紛大喊「戀愛了！」。如今，雖然Nguyễn Yến已經轉換了身份成為母親，但仍時常在臉書上曬出照片，偶有自拍，不過相片主角幾乎都換成了老公與小孩，隔著螢幕都可以讓人感受到家庭的幸福。

擁有一頭飄逸黑長髮、白晰皮膚的Nguyễn Yến曾因為一張洗碗照竄紅，事實上也是該家餐廳老闆的女兒，從14歲開始就到店裡幫忙母親做生意，並同時身兼網路主播，畢業於胡志明市技術工程大學，是相當成熟懂事的女孩。爆紅後她接受訪問時也表示，自己從沒想過會有如此高的討論度，隨便發一張自拍照讚數就可以破7000。

Nguyễn Yến當年以這張洗碗照意外爆紅。(圖翻攝自臉書/Nguyễn Yến)

長相亮麗的Nguyễn Yến成功擄獲許多粉絲的心，如今事隔2年，現年26歲的她早已結婚生子，時常在臉書上曬出育兒照，看起來婚姻生活過得相當美滿。也因為天生的嬰兒肥，讓Nguyễn Yến依舊顯得稚嫩，看起來就像少女，外表完全看不出來已經當媽，讓網友也紛紛羨慕起她的童顏。

Nguyễn Yến22日在臉書寫道，最近突然有很多人加她好友，讓她好奇為何會這樣，得知是自己的近況再度引起討論後，便用中文寫下，「謝謝你一直關心我。」