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銀行員給客戶600元救急 連同主管竟被開除

世界日報 / 編譯林育正／綜合26日電
美國一名男子因薪資支票無法兌現，在兩個月前的耶誕夜，連回家的油錢都沒有。兩名銀行職員決定給新台幣600元救急，卻遭到開除。路透
美國一名男子因薪資支票無法兌現，在兩個月前的耶誕夜，連回家的油錢都沒有。兩名銀行職員決定給新台幣600元救急，卻遭到開除。路透

美國俄勒岡州一名男子尤金尼歐(Marc Eugenio)，因薪資支票無法兌現，在兩個月前的耶誕夜，連回家的油錢都沒有。兩名決定給他20元（約新台幣600元）救急的U.S. Bank全美銀行職員，卻遭到開除。索幸銀行飽受批評後公開致歉，並且已讓兩人復職。

尤金尼歐新工作薪水的支票，需要通過銀行認證才能兌現。但等了好幾個小時，仍拿不到錢。行員告知可能在下午稍後完成兌現後，他便離開。但到了加油站，卻連20元的油錢（約新台幣600元）都付不出來。他說：「我真的感到很絕望，耶誕夜了還坐在加油站，無法和家人團聚。」

沒有別的辦法，他致電銀行客服中心請求幫助，他把自己的狀況告訴了客服人員愛蜜莉‧詹姆斯。詹姆斯向主管亞碧蓋兒‧吉伯特(Abigail Gilbert)請示，兩人決定伸出援手。吉伯特拿了20元，讓詹姆斯送到加油站。詹姆斯回憶當下說道：「我不能置之不理，這是耶誕夜，我們幫助他回家吧。」

吉伯特則說：「如果可以幫上忙，就幫吧。這不是出色的商業決策，但這是貼心的舉動。」

兩人暖心的幫忙讓尤金尼歐哭了出來，但幾天後銀行區經理卻將兩人開除。銀行發言人表示，詹姆斯與吉伯特違反公司「禁止離開工作崗位，與陌生客戶見面」的規定。

詹姆斯表示，他能理解公司擔心職員人身安全，但碰上特殊事件應有不同的處理方式。隨後全美銀行也發布聲明，讓兩人復職，「我們的執行長西西爾(Andy Cecere)已和兩位職員私下談過，邀請她們回到公司任職。」吉伯特同意回到工作崗位，擔任客服中心主管；詹姆斯仍在考慮新的職位。

加油站 薪水

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