世上最懶育兒法？她用一妙招 免出門就能幫公園孩子盪鞦韆　

當了家長以後，無論生活多忙多累，每天總得抽出一些時間陪伴年幼孩子玩樂，有時難免會有身心俱疲想要偷懶的時候。然而日前俄羅斯就有一位母親，在寒冷的季節裡，只需待在自家公寓大樓四樓的室內，透過一條又長又粗的繩索，就能替遠在一樓公園的孩子推鞦韆，其妙招讓不少網友看了驚嘆連連。

根據「每日郵報」報導，俄羅斯西部城市別爾哥羅德街頭日前出現一幕奇景，某公寓大樓的四樓窗戶有一條長不見底的繩索向下垂放，橫跨一座停車場，一路延伸到一樓公園的鞦韆座椅上，少說都有百米距離那麼長。仔細一看，一名小孩坐在鞦韆椅上快樂地玩，而身邊卻沒有任何大人看顧。原來，這名母親只需在家裡拉動繩索，就可以幫孩子盪鞦韆，享受遊樂設施帶來的樂趣。

由於此時正值俄羅斯冬季，天氣非常寒冷，從影片中不難發現地上有些殘雪，或許是母親不想吹冷風，所以想出這種妙招。而這奇妙的親子互動模式，被附近其他住宅的鄰居直擊並錄影拍攝下來，讓許多網友看了無不驚嘆連連，留言說「戰鬥民族的遊戲方式果然與眾不同」，但也有網友擔心年幼的孩子獨自待在外面很危險，「萬一被綁架怎麼辦」。

ViralHog YouTube視頻" title="俄羅斯一名母親，待在四樓住家公寓內，透過一條繩索，幫一樓公園孩子盪鞦韆。 圖／擷取自ViralHog YouTube視頻"> 俄羅斯一名母親，待在四樓住家公寓內，透過一條繩索，幫一樓公園孩子盪鞦韆。 圖／擷取自ViralHog YouTube視頻