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衝浪被鯊魚咬傷！紐西蘭男擊中「死穴」 成功脫逃保住小命

香港01 / 記者向樂高／報導
環境保護科學家達菲從衝浪板的咬痕判斷，認為攻擊米諾格的可能是體型較小的大白鯊。圖／擷自香港01資料照
環境保護科學家達菲從衝浪板的咬痕判斷，認為攻擊米諾格的可能是體型較小的大白鯊。圖／擷自香港01資料照

鯊魚是海上的巨無霸，紐西蘭一名男子米洛格日前在帕瓦努伊海灘（Pauanui Beach）衝浪時，竟遭到一條約3公尺長的大白鯊襲擊，更被咬傷手臂，當下他沒有任何搏鬥武器，幸好他臨危不亂，想起鯊魚的死穴，一擊即中，成功逃出生天。

60歲男子米諾格（Nick Minogue）日前在紐西蘭帕瓦努伊海灘衝浪，被一隻約3公尺長的大白鯊攻擊，他指，當時他已經距離岸邊一段距離，後來突然感覺手肘和手臂被咬傷，「我意識到它的牙齒上已經咬在滑板的前方部份」。

此時，米諾格立刻想起，以前曾經聽說過鯊魚的弱點，正正是其鼻子和眼睛，於是他大叫一聲，再向鯊魚眼睛揮拳，他成功擊中鯊魚的眼睛，打了幾拳之後鯊魚終於鬆口，「它在板上動了一下，之後鬆開牙齒，我被背鰭和尾鰭擦過了一下，然後鯊魚就游走了」。

鯊魚發動攻擊期間，一名德國旅客聽到米諾格的慘叫聲，前來幫助米諾格回到岸上。一開始米諾格不知道自己的傷有多嚴重，「我的潛水服的袖子上滴了血」，幸好傷口被咬得不太深，也只有1根牙齒刺穿皮膚。

米諾格憶述：「那是一條灰色的鯊魚，底部是白色，而且頭和下巴很大。」環境保護科學家達菲（Clinton Duffy）從衝浪板的咬痕判斷，認為攻擊米諾格的可能是體型較小的大白鯊。

米諾格指，幸好傷口被咬得不太深，也只有1根牙齒刺穿皮膚。圖取自／tvnz
米諾格指，幸好傷口被咬得不太深，也只有1根牙齒刺穿皮膚。圖取自／tvnz

滑浪板都被鯊魚咬爛了。圖取自／Nick_Minogue臉書
滑浪板都被鯊魚咬爛了。圖取自／Nick_Minogue臉書

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文章授權轉載自《香港01》

紐西蘭 鯊魚

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