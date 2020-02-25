嫌老公不夠帥？這族群的已婚女人 可公然劈腿挑男人

在這講求男女平等的時代裡，社會上還是有許多不平等存在。除了傳統觀念上的「男高女低」、「男主外女主內」外，也有些民族、部落是沿襲母系社會傳統。在西非尼日的沃達貝族（Wodaabe），是世界上少數一妻多夫制的民族，女性擁有絕對的性自由。除了女權至上外，其中最有名的就是格萊沃爾節，又稱「偷妻節」，女性不管已婚還是未婚，都可以在這節日帶中意的男性回家。

綜合外媒報導，有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。在每年雨季結束的9月份，生活在撒哈拉沙漠邊緣的沃達貝族將舉辦為期7天7夜的格萊沃爾節，以感恩上天賜予他們肥沃綠地。節慶期間，男性們會竭盡所能，通過歌舞來爭奪適婚女性們的關注，獲勝者的獎勵就是有權選擇一名妻子，藉此證明自己是族群裡最漂亮的男人。

此外，沃達貝族無論是已婚或未婚女性，都可以選擇與任何人發生性行為，雖然女性的第一次婚姻是由家族在孩提時期就安排好的，但成年後，女性可以在格萊沃爾節，又稱「偷妻節」，選擇自己的第二段婚姻。若遇到外表合意的男人，就能拍拍對方肩膀帶回家。甚至女性在選美比賽看中某位男選手，也可以甩掉自己的丈夫。同時，婚後丈夫不能干預妻子的決定，若不希望妻子拋棄自己愛上別的男人，能做的最多也只是努力阻止妻子外出參加「偷妻節」。

在沃達貝族女性眼中，好看的男性必須擁有一雙明亮大眼睛、一口潔白牙齒、高挺的鼻子與高挑的身材。參加選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。花六小時完成妝容後，男選手會在選美過程中使勁瞪大眼睛、張大嘴巴及展現各種表情，希望能給女評審和女觀眾留下深刻印象。

參加格萊沃爾節選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。 圖／YouTube視頻截圖

男選手會在選美過程中使勁瞪大眼睛、張大嘴巴及展現各種表情，希望能給女評審和女觀眾留下深刻印象。 圖／YouTube視頻截圖

男性花許多時間化妝，保養儀容。 圖／YouTube視頻截圖

有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖

有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖