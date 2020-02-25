快訊

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

嫌老公不夠帥？這族群的已婚女人 可公然劈腿挑男人

聯合新聞網 / 綜合報導
參加格萊沃爾節選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。 圖／YouTube視頻截圖
參加格萊沃爾節選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。 圖／YouTube視頻截圖

在這講求男女平等的時代裡，社會上還是有許多不平等存在。除了傳統觀念上的「男高女低」、「男主外女主內」外，也有些民族、部落是沿襲母系社會傳統。在西非尼日的沃達貝族（Wodaabe），是世界上少數一妻多夫制的民族，女性擁有絕對的性自由。除了女權至上外，其中最有名的就是格萊沃爾節，又稱「偷妻節」，女性不管已婚還是未婚，都可以在這節日帶中意的男性回家。

綜合外媒報導，有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。在每年雨季結束的9月份，生活在撒哈拉沙漠邊緣的沃達貝族將舉辦為期7天7夜的格萊沃爾節，以感恩上天賜予他們肥沃綠地。節慶期間，男性們會竭盡所能，通過歌舞來爭奪適婚女性們的關注，獲勝者的獎勵就是有權選擇一名妻子，藉此證明自己是族群裡最漂亮的男人。

此外，沃達貝族無論是已婚或未婚女性，都可以選擇與任何人發生性行為，雖然女性的第一次婚姻是由家族在孩提時期就安排好的，但成年後，女性可以在格萊沃爾節，又稱「偷妻節」，選擇自己的第二段婚姻。若遇到外表合意的男人，就能拍拍對方肩膀帶回家。甚至女性在選美比賽看中某位男選手，也可以甩掉自己的丈夫。同時，婚後丈夫不能干預妻子的決定，若不希望妻子拋棄自己愛上別的男人，能做的最多也只是努力阻止妻子外出參加「偷妻節」。

在沃達貝族女性眼中，好看的男性必須擁有一雙明亮大眼睛、一口潔白牙齒、高挺的鼻子與高挑的身材。參加選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。花六小時完成妝容後，男選手會在選美過程中使勁瞪大眼睛、張大嘴巴及展現各種表情，希望能給女評審和女觀眾留下深刻印象。

參加格萊沃爾節選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。 圖／YouTube視頻截圖
參加格萊沃爾節選美比賽的男性選手會穿上精心製作的華麗服飾，頭戴鴕鳥羽毛以增加身高高度，臉上塗滿紅黃兩色的厚黏土，並在鼻子中央塗上白線。 圖／YouTube視頻截圖

男選手會在選美過程中使勁瞪大眼睛、張大嘴巴及展現各種表情，希望能給女評審和女觀眾留下深刻印象。 圖／YouTube視頻截圖
男選手會在選美過程中使勁瞪大眼睛、張大嘴巴及展現各種表情，希望能給女評審和女觀眾留下深刻印象。 圖／YouTube視頻截圖

男性花許多時間化妝，保養儀容。 圖／YouTube視頻截圖
男性花許多時間化妝，保養儀容。 圖／YouTube視頻截圖

有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖
有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖

有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖
有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖

有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖
有別於世界上許多以女性參賽者為主的選美比賽，西非尼日格萊沃爾節的選美對象都是男性。 圖／YouTube視頻截圖

相關新聞

嫌老公不夠帥？這族群的已婚女人 可公然劈腿挑男人

在這講求男女平等的時代裡，社會上還是有許多不平等存在。除了傳統觀念上的「男高女低」、「男主外女主內」外，也有些民族、部落是沿襲母系社會傳統。在西非尼日的沃達貝族（Wodaabe），是世界上少數一妻多夫制的民族，女性擁有絕對的性自由。除了女權至上外，其中最有名的就是格萊沃爾節，又稱「偷妻節」，女性不管已婚還是未婚，都可以在這節日帶中意的男性回家。

海上游來野豬…釣客遭襲擊奮力打倒 網：神話故事？

日本九州島長崎縣長崎市的小江町，24日午後發生一起離奇事件。一名五十幾歲的男性釣客受到從海上游來的野豬襲擊。男子奮力一搏，最後將野豬頭部壓入海中淹死。男子雖因此左腳受了嚴重的咬傷，所幸並無生命危險。

棄嬰長大出人頭地 蓋獨棟別墅報答養父母

來自菲律賓的杰偉（Jayvee Lazaro Badile II）在多年前被一對夫婦領養；多年後，他功成名就，便為養父母蓋了一套別墅，以報答養育之恩。

25歲女當「全職嬰兒」 睡嬰兒床每月花萬元買尿布

美國一名25歲女子佩吉每月花250英鎊（約新台幣10,057元）買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。從2018年5月開始，她每天早晨在嬰兒床上醒來，換完尿布後花時間在育兒室玩玩具...

噁！巨無霸套餐埋14個月 英漢硬食發霉薯條、起泡奶昔「大餐」

2018年11月，英國西約克郡（West Yorkshire）男子納丁（Matt Nadin）在麥當勞買了一份巨無霸套餐，但他未有立即進食，而是將之埋入泥土，打算一年後挖出作為其40歲的「生日大餐」，但一直待到上月他才有空將「大餐」出土，還拍下進食的過程上載Youtube。

以羅馬之名解密！羅馬建城之王「羅穆盧斯」考古神話之謎

「羅馬英雄『羅穆盧斯』的神話證據，找到了？」創建古羅馬城的神話英雄羅穆盧斯（Romulus），儘管他是否真實存在是個不可考的歷史之謎，但羅馬的考古團隊在21日發表了驚人突破：發現了疑似羅穆盧斯的墓穴遺跡。這座地下墓穴位於古羅馬廣場附近，之中找到了空的石灰棺材和小祭壇，一時之間羅馬「神話成真」的考古喜訊盛傳，但這個遺跡是否真為羅穆盧斯之墓？再度掀起學界的羅穆盧斯考古爭議。被母狼養育長大的羅穆盧斯，神話是否終於成真？考古團隊在地下墓穴的工作，又究竟發現了什麼？

日超市便當價格超佛！台幣價格曝光 網驚：買2盒爽爆

隨著物價調漲，台灣一份雞腿便當也要70元起跳，如果買到便宜又豐盛的便當，還會覺得不可思議。近日一名網友去日本超市，發現一盒炸雞塊冷便當，裡面裝有4到5樣的菜色，所賣的價格甚至比台灣還要便宜，便當照片價格曝光後，讓不少網友吃驚...

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

經濟解析／美股暴跌潰堤 會不會只是一日恐慌？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。