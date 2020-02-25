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海上游來野豬…釣客遭襲擊奮力打倒 網：神話故事？

聯合新聞網 / 綜合報導
男子奮力一搏後，將野豬制伏。圖／<a href=NBC" title="男子奮力一搏後，將野豬制伏。圖／NBC">
男子奮力一搏後，將野豬制伏。圖／NBC

日本九州島長崎縣長崎市的小江町，24日午後發生一起離奇事件。一名五十幾歲的男性釣客受到從海上游來的野豬襲擊。男子奮力一搏，最後將野豬頭部壓入海中淹死。男子雖因此左腳受了嚴重的咬傷，所幸並無生命危險。

根據長崎縣稻佐警署表示，他們在當日下午4點35分左右接到路人的通報，指出「有個男的在跟野豬格鬥，把牠壓制住了」。趕到現場的警員隨即發現了已經制伏野豬的男子，該男子稱已經將野豬打倒。日本各地日前都有受到野豬襲擊的案件，不過稻佐警署表示，居然有被害人真的反擊回去，「我們也嚇了一跳」。

日本網友讀到新聞紛紛搞笑表示：「資訊量太多了！」、「海上的野豬？」、「野豬是兩棲類喔？」，也有許多網友聯想到各種遊戲與作品：「這龍與地下城的怪吧？」、「根本寶可夢啊」、「乙事主（吉卜力動畫《魔法公主》中的野豬）是你？」、「這個人是兩津勘吉（動畫《烏龍派出所》主角，以力大無窮聞名）吧？」，也有網友聯想到希臘神話裡海格力士打敗野豬的故事，戲謔地稱：「看啊，孩子，這個星座就是為了紀念那時候的釣客...」

不過，也有網友為野豬表示傷悼，「因為被襲擊了，畢竟算是正當防衛吧，至少人沒事。不過在野豬界應該會覺得野豬才是受害者...」

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