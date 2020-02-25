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棄嬰長大出人頭地 蓋獨棟別墅報答養父母
來自菲律賓的杰偉（Jayvee Lazaro Badile II）在多年前被一對夫婦領養；多年後，他功成名就，便為養父母蓋了一套別墅，以報答養育之恩。
根據The Summit Express報導，杰偉來自菲律賓呂宋島中部，布拉坎省武加偉市（Bocaue, Bulacan），現年二十八歲。他的養父是一名搬運工人，養母則是市場攤販，他們在杰偉三個月大時便收養了他。養父母的家境並不寬裕：他們住在一間六坪大小的公寓，杰偉必須靠著半工半讀完成學業。一家人甚至只要一天能吃上兩餐，對他們來說就已經相當幸福。
成年以後，杰偉也不忘認真工作，以報答養育之恩。終於，他在一年前買下了一塊地，準備要蓋一棟別墅送給養父母。這棟別墅在日前完工。別墅一共有三層樓，包括了七間臥室和四間盥洗室。
除了別墅以外，杰偉也曾經戴著養父母到世界各地旅行。他們曾經去過紐西蘭、澳洲和杜拜，杰偉也希望將來還能帶著養父母前往其他國家，讓他們享受生活。「我希望，能夠讓他們享受到，他們夢寐以求，甚至從未想像過的生活。」杰偉表示。
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