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25歲女當「全職嬰兒」 睡嬰兒床每月花萬元買尿布

聯合新聞網 / 綜合報導
佩吉每月花約新台幣1萬多元買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。圖／取自<a href=《METRO》" title="佩吉每月花約新台幣1萬多元買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。圖／取自《METRO》">
佩吉每月花約新台幣1萬多元買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。圖／取自《METRO》

美國一名25歲女子佩吉每月花250英鎊（約新台幣10,057元）買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。從2018年5月開始，她每天早晨在嬰兒床上醒來，換完尿布後花時間在育兒室玩玩具，一直持續到現在，並開設YouTube頻道，她希望可以幫助有與她相同癖好的人生活正常化，不過卻不斷被網友質疑她的智力和作法。

據外媒《 METRO 》報導，佩吉是一位「成人戀尿布者」，又稱為ABDL ，她從小常蒐集玩具，家人朋友也都非常能夠接受，18歲時她開始上網搜索，看看有沒有像她這樣的人，最後搜索到並參加了一個ABDL社群。她也開了YouTube頻道和網站，「人們最主要的感受之一就是羞恥，所以我決定公開，這一切都是關於如何度過你最好的成年嬰兒生活」，她也描述社群裡的同伴「我們喜歡玩玩具，收集芭比娃娃，小時候做的事給我們帶來了快樂， 我也喜歡和我的絨毛動物玩」。

佩吉的YouTube頻道有426名付費訂閱者，這些訂閱者將她作爲嬰兒生活所需的錢匯給她，而全職嬰兒的工作也意味著她在公共場合和私人場合都扮演著嬰兒，不過她也解釋，除了在ABDL社群工作之外，還需要做些正常成人要做的事像是支付賬單等。她還與5年的伴侶訂了婚，她表示對方不是ABDL卻支持她的生活方式。

「但這份工作帶來一些憎恨」，佩吉補充說道「很多人質疑我，他們問一個正常聰明的人爲什麼會這樣生活」，她回覆「我不回應消極情緒，這不值得回應，我不會把我的生活方式強加於任何人」、「我可能穿得像個孩子，但我不會喝一瓶牛奶，吸一口奶嘴」，她也表示「外面有很多很棒的社群，可以幫助你找到你歸屬」。

佩吉每月花約新台幣1萬多元買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。圖／取自<a href=《METRO》" title="佩吉每月花約新台幣1萬多元買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。圖／取自《METRO》">
佩吉每月花約新台幣1萬多元買尿布，並以「全職嬰兒」的方式生活。圖／取自《METRO》

佩吉在以全職嬰兒為工作前所拍攝的照片。圖／取自<a href=《METRO》" title="佩吉在以全職嬰兒為工作前所拍攝的照片。圖／取自《METRO》">
佩吉在以全職嬰兒為工作前所拍攝的照片。圖／取自《METRO》

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