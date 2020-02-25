噁！巨無霸套餐埋14個月 英漢硬食發霉薯條、起泡奶昔「大餐」

2018年11月，英國西約克郡（West Yorkshire）男子納丁（Matt Nadin）在麥當勞買了一份巨無霸套餐，但他未有立即進食，而是將之埋入泥土，打算一年後挖出作為其40歲的「生日大餐」，但一直待到上月他才有空將「大餐」出土，還拍下進食的過程上載Youtube。

育有3名子女的納丁表示，一向能吃下變質甚至發霉食物而不作嘔，故計劃在40歲生日挑戰極限，嘗試吃下一年前買下的麥當勞食品，並命名為「麥當勞的365挑戰」（McDonald's 365 challenge）。

在2018年11月，納丁39歲生日當天，他在寓所附近一間麥當勞買了一份套餐，包括一個巨無霸漢堡、一份薯條及一杯朱古力奶昔，然後將這些食物放入膠盒內，埋在好友湯普森（Andy Thompson）寓所後園，靜待40歲生日重新挖出來品嘗，惟一直等到上月，納丁才有空挖出埋了足足14個月的「大餐」。

漢堡包外觀上未有太大改變。（Youtube影片截圖）

經常挑戰各種奇怪食物

納丁與湯普森把巨無霸餐帶回當初那間麥當勞，然後拍下自己品嘗「大餐」的過程。影片顯示，膠盒內的薯條表面有藍色霉菌覆蓋，奶昔就有如嘔吐物且「起泡」，而巨無霸漢堡則未有太大改變，納丁用了約20分鐘吃罷，雖然吃的時候面有難色，但強調這些食物並沒有如想像般難以入口。

膠盒內的薯條表面被藍綠色的霉菌覆蓋。（Youtube影片截圖）

納丁說：「這些薯條太可怕了，裏面完全沒有水分；漢堡包即使底部濕透了，生菜的味道變淡，肉質亦變得很硬，但味道其實還不錯；奶昔則有點起泡，吃下去的感覺像是一種詭異的水果思慕雪（Smoothie）。」

納丁又謂：「我見過有人將麥當勞的食物保存多年後亦未變壞，因此才決定毅然吃下它。自大學以來，我就一直在挑戰各種奇怪的食物，起初只是想出出風頭，後來成為習慣。我從未因此而生病，大概出於某種原因，我的胃似乎能如常消化。」

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文章授權轉載自《香港01》