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12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續升溫，尤其韓國大邱也爆發群聚感染疫情。圖／法新社
新冠肺炎疫情持續升溫，尤其韓國大邱也爆發群聚感染疫情。圖／法新社

新冠肺炎(COVID-19)在全球疫情爆發，除了中國本身災情嚴重外，其他國家也陸續爆出確診，部分確診案例仍查不出傳染途徑和感染源。但有外國網友發現，這場疫情竟然曾被自稱靈媒的美國作家寫入書中，內容提到2020會爆發一場肺炎疾病，指出病毒會攻擊肺部和支氣管，而且精準描述是從武漢開始爆發，12年前的預言竟然成真，讓不少網友都感到相當吃驚。

外國臉書粉專「黑色文明網路」《Black Civilisation Network》在18日時貼出1本書籍內頁照片，是一名自稱靈媒的美國作家蘇菲亞布朗於2008年出版的作品《末日：有關世界末日的預言》（暫譯），書中有個段落寫道「約在2020年，1種冠狀病毒肺炎的疾病會在全球散播，這個病毒會攻擊人的肺部與支氣管，而且抵抗所有已知的療法，確診人數會超過67000人。」

已故靈媒的預言與現況不謀而合，讓人感到相當不可思議。 圖／Black Civilisation Network
已故靈媒的預言與現況不謀而合，讓人感到相當不可思議。 圖／Black Civilisation Network

裡面內容還提到「這個疾病會迅速爆發，但又會迅速消失，而且未來10年後再次爆發，然後才會完全消失。」，蘇菲亞布朗精準的預言讓網友都感到不可思議，她也曾經出版過其他的超自然類書籍，但已於2013年逝世，享壽77歲，她的聲明和預言也曾經導致眾多爭議，也有數報紙曾報導過她預言失敗，但因為這次新冠肺炎，才讓她又被關注。

新冠肺炎 COVID-19

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