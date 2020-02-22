強運女子中2次頭獎！曾中3000萬 10年後她又再中一次

許多人都想靠著「中樂透」致富，但是怎麼買就是輪不到自己中獎，美國有一名強運女子，在2009年中了一次100萬美元的大獎(約台幣3060萬元)，沒想到最近對獎的時候，她又發現自己再中頭獎，贏得人生中第二次的100萬元，讓人直呼運氣超好。

綜合外媒報導，這名來自美國麻薩諸塞州波士頓的幸運女子琳達（Linda Sweeney），她本月在自由港街(Freeport Street)的商店花費美元30元(約台幣918元)買了一款「200X」彩券，沒想到又再度讓她中獎了。

琳達其實在2009年12月7日就曾經贏過100萬獎金，根據彩券公司規定，中獎者可以選擇扣稅後一次領取獎金，也可以分期領取，她這次選擇一次領取，扣稅後大概能領取到65萬美金(約台幣1989萬元)，不過她並沒有透露這筆獎金會如何使用，但這股強運已經讓眾人羨慕不已。